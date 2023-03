Maina: "Wir wissen, wie wir Union knacken können!"

Der 1. FC Köln ist am Wochenende zum Auswärtsspiel an der Alten Försterei zu Gast, dabei gilt es, die zuletzt schwache Auswärtsbilanz aufzubessern und einen guten Tag zu erwischen um bei Union Berlin zu bestehen.

Drei der letzten vier Spiele des 1. FC Köln endeten ohne Tor für die "Geißböcke". In der Bundesliga war dem FC bisher kein Sieg über Union Berlin vergönnt. Nur zwei der letzten zwölf Bundesligapartien konnte Köln gewinnen (zwei Remis, sechs Niederlagen) und ist auswärts seit acht Spielen sieglos (drei Remis, fünf Niederlagen). Tatsächlich gilt diese frustrierende Bilanz: In den jüngsten sechs Auswärtsspielen erzielte Köln nur einen Treffer - beim 1:1 in München am 17. Spieltag.

Miese Statistiken, die genau was aussagen? Exakt gar nichts. Denn so wie dem FC erging es vielen Klubs in dieser Saison, die einigen Vereinen vorkommen muss wie eine Achterbahnfahrt mit Looping und Überschlag. Ein paar Zahlen dazu:

Schalke kassierte in der Hinrunde 41 Gegentore - die meisten ligaweit. In der Rückrunde erhielt Königsblau bislang nur ein Gegentor - Ligabestwert! Hoffenheim feierte an den ersten zehn Spieltagen fünf Siege. In den folgenden zwölf Spielen gelang der TSG kein einziger mehr, es reichte lediglich noch zu zwei Remis.

Bochum verlor auswärts elf von zwölf Spielen, zu Hause gewann das Team zwischenzeitlich fünf Partien am Stück. Mainz gewann vier der fünf Rückrundenspiele. Von den letzten sechs Spielen der Hinrunde hatte der FSV kein einziges gewonnen.

Zahlen, die zeigen: Nichts ist so beständig ist wie der Wechsel. Dies gilt auch für den FC. Weshalb vor dem Spiel bei Union längst nicht fest steht, dass die drei Punkte an der "Altern Försterei" bleiben. Gelingt es den Kölnern, sich in Normalform zu präsentieren, können sie auch beim Angstgegner bestehen, der sich auch nicht wirklich in bestechender Form präsentierte: Union blieb zuletzt erstmals in dieser Saison in zwei Spielen hintereinander torlos.

"Etwas Besonderes für mich": Maina freut sich auf die Alte Försterei

Linton Maina, in Berlin geborener FC-Profi, geht völlig unbeleckt in die Partie: "Außer Spiele in der Jugend gegen Union habe ich keine Berührungspunkte mit ihnen. Das war auch nie ein Thema. Trotzdem ist die Partie in meiner Heimat etwas Besonderes für mich, obwohl Köpenick von meinem Zuhause schon ziemlich weit weg ist. Im Stadion an der Alten Försterei habe ich selbst noch nie gespielt. Ich freue mich auf die Atmosphäre und das Spiel."

Der Anschauungsunterricht des scheinbar übermächtigen Gegners konnte Maina offenbar nicht nachhaltig schocken: "Union ist im Stadion an der Alten Försterei lange ungeschlagen. Trotzdem wissen wir, wie man sie knacken kann. Am Samstag werden wir probieren, das umzusetzen."

Die Durchschlagskraft ist Kölns Manko

Was die Kölner brauchen, ist bekannt. Maina: "Offensiv fehlt uns ein wenig die Durchschlagskraft und vielleicht auch das Glück am Ende. Die Chancen, ein Tor zu erzielen, waren da. Ich denke, dass wir schnellstmöglich da wieder hinkommen und diese Möglichkeiten in Zukunft wieder verwerten."

Am Samstag besteht die Möglichkeit. Und die Tatsache, dass man den Angstgegner besiegen will, macht die Sache noch interessanter. Und die Statistiken? Die will man nach den 90 Minuten von Köpenick neu schreiben.