Maina weiß, dass noch Luft nach oben ist

Trotz guter Vorzüge blieb die Ausbeute an Torbeteiligungen von Linton Maina in dieser Saison überschaubar. Dies weiß auch der Offensivspieler selbst, der sich vornimmt, "effizienter zu werden.

Es ist nicht so, dass er nicht längst weiß, wie Profi-Fußball geht. Weit über 100 Spiele in Bundesliga und 2. Liga für Hannover 96 und den 1. FC Köln stehen zu Buche bei Linton Maina. In dieser Saison brachte er es als Neuzugang in der Meisterschaft auf 30 Einsätze von 31 möglichen - eine ordentliche Bilanz für einen jungen Fußballer, der in Hannover auf dem absteigenden Ast schien und auflebt, seitdem er in Köln mit Steffen Baumgart arbeitet.

Erlebt hat er also bereits eine Menge. Nicht genug aber, um sich nicht noch weiterentwickeln zu wollen - und müssen. Der offensive Außenspieler mit der hohen Grundschnelligkeit ist sich dessen bewusst. Drei Tore und sechs Vorlagen - da muss mehr kommen: "Ich weiß", so Maina am Dienstag, "dass bei mir noch Luft nach oben ist. Ich kann sicher noch mehr Zug zum Tor entwickeln, noch torgefährlicher werden."

Ich nehme mir vor, effizienter zu werden. Linton Maina

Sein Spielstil passt nach Köln. Maina ist gut im direkten Duell, sucht immer wieder die Tiefe und stiehlt sich gerne auf der ballfernen Seite frei, um bei einer Verlagerung in eine vielversprechende Strafraumsituation zu kommen. All dies zeigte er in dieser Saison in Ansätzen, fehlender Überblick beim letzten Pass oder ein Mangel an Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sorgten dafür, dass die Ausbeute an Torbeteiligungen trotz der Vorzüge - Schnelligkeit, guter Schuss, Athletik - überschaubar blieb. Selbstkritisch sagt er: "Die Chancen, Treffer zu erzielen, bekomme ich." Und hängt den Vorsatz für die kommende Spielzeit gleich hintendran: "Ich nehme mir vor, effizienter zu werden."

Beginnen kann er damit bereits am Freitag. Die letzten drei Spiele dieser Saison sollen nicht zum Schaulaufen der bereits geretteten Kölner herhalten, sondern mit der gleichen Ernsthaftigkeit angegangen werden wie etwa das gewonnene Derby in Leverkusen. Für Maina eine großartige Erfahrung: "Solch einen Sieg habe ich auch noch nicht erlebt. Die Partie so zu gewinnen und den Erfolg dann so mit den Fans zu feiern, das war sehr schön."

Maina war als Fan "ab und an mal im Olympiastadion"

Die Partie gegen die Hertha am Freitag ist für den 23-Jährigen ein ganz persönliches Derby. Maina wurde in der Hauptstadt geboren, kickte allerdings nie für die "Alte Dame", sondern für unterklassige Klubs, ehe er in der U17 vom SV Empor Berlin zu Hannover 96 wechselte: "Ich hatte mit dem Verein nie wirklich etwas zu tun", so Maina über die Hertha, "ich war als Fan ab und an mal im Olympiastadion. Trotzdem ist es schade, dass so ein großer Klub aus der Hauptstadt im Tabellenkeller steht."

Schade hin oder her - am Freitag soll sich daran nichts ändern. Maina gibt die Richtung für den Saisonendspurt vor: "Wir sind weiter hungrig und wollen für uns selbst einen guten Abschluss schaffen. Das Ziel ist es, so viele Zähler zu holen, wie es geht. Wir wollen den Jungs, die uns verlassen, schöne letzte Spiele bescheren."

Möglicherweise bietet die Partie gegen die Hertha die letzte Möglichkeit, den Fans in dieser Saison noch einen Heimsieg zu bescheren. Am 34. Spieltag kommen bekanntlich die Bayern nach Müngersdorf, da kann man von einem Dreier nicht unbedingt ausgehen. Fünf Heimspiele wurden zuletzt nicht gewonnen, lediglich ein Treffer konnte in dieser Phase erzielt werden beim 1:1 gegen Mainz. Trotz vieler Möglichkeiten blieb der Torjubel aus. Damit soll Schluss sein. Maina: "In den vergangenen Heimspielen war sicherlich mehr drin. Wir müssen zu Hause das Glück zurückgewinnen und die Chancen besser nutzen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir wieder ein Heimspiel gewinnen."