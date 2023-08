Maina verpasst auch das vierte Testspiel

Keine zwei Wochen vor dem Pokalspiel beim Zweitligisten VfL Osnabrück sorgen sich die Kölner um Flügelspieler Linton Maina.

Schnelligkeit ist ein tragendes Element des Kölner Spiels unter dem Trainer Steffen Baumgart. Spieler wie Jan Thielmann und Linton Maina spielen deshalb eine tragende Rolle im Offensivkonzept der "Geißböcke", mit Wucht und Schnelligkeit auf den Halbpositionen sollen sie die Löcher in die gegnerischen Abwehrreihen reißen, im Gegenpressing die Schnittstellen besetzen oder im Umschaltspiel die langen Konter fahren.

Das Problem: Thielmann wird wegen einer Muskelverletzung frühstens im Oktober eingreifen, Linton Maina ist aktuell auch nicht in der Lage, Mannschaftstraining zu absolvieren. Er wird am Samstag im Test gegen den FC Nantes fehlen und damit auch das vierte Vorbereitungsspiel der Kölner verpassen.

Saisonauftakt in Gefahr?

Zunächst legte ihn eine Infekt flach, nun meldete sich zu Wochenbeginn der Rücken. Trainer Steffen Baumgart informierte am Mittwoch: "Jeder, der mal Probleme mit dem Rücken hatte, weiß, dass man von Tag zu Tag abwarten muss. Für das bevorstehende Wochenende haben wir ihn ausgeplant. Wir gehen davon aus, dass es relativ zügig geht. Ihm geht es schon besser." Doch übers Knie brechen will in Köln keiner etwas. Immerhin ergab eine MRT-Untersuchung, dass keine strukturelle Verletzung vorliegt.

Pech also für Kölns Sprinter, was allerdings nicht bedeutet, dass er zum Saisonauftakt zwingend ausfällt. Ein Bankplatz ist möglicherwiese drin, ein Einsatz von Beginn an wegen der Ausfallzeit eher nicht: "Wenn die anderen trainieren und du leider ein paar Tage verlierst, bist du in der Regel nicht am ersten Spieltag auf dem Platz", so Baumgart, der den Spieler allerdings lobte: "Bis jetzt hat Linton gut gearbeitet. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis er wieder gesund ist. Wie groß sein Fitnessrückstand dann sein wird, wird man sehen."

Der Rest der angeschlagenen Profis arbeitete teils individuell, teils schon wieder mit der Mannschaft. So konnte Dejan Ljubicic - der am Dienstag die Einheit wegen muskulärer Probleme abbrechen musste - wieder normal trainieren. Währenddessen bekamen Florian Dietz, Steffen Tigges, Jan Thielmann und Noah Katterbach Individualeinheiten verschrieben, Damion Downs absolvierte nach seiner Zerrung wieder große Teile des Mannschaftstrainings.