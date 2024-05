Maike Merz: "Damit erfüllt sich ein Kindheitstraum"

In Paris ist der Deutsche Handballbund so stark vertreten wie noch nie bei Olympischen Spielen: beide Mannschaften, dazu zwei Schiedsrichtergespanne und ein Delegierter werden ab dem 25. Juli am Wettbewerb teilhaben - auf unterschiedlichste Weise.

Zusammen mit ihrer Schwester Tanja Kuttler wird Maike Merz bei den Olympischen Spielen ihr Debüt als Olympia-Schiedsrichterin haben. Sascha Klahn