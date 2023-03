Maiers neue Rolle beim FCA: "Ich will auch Ansprechpartner sein"

Arne Maier (24) ist beim FC Augsburg inzwischen gesetzt. Dem kicker erklärte er seine neue Position - und die neue Verantwortung.

Er will seinen Offensivdrang beibehalten: Arne Maier. IMAGO/kolbert-press

Im Spätsommer des Vorjahres war Arne Maier der Leidtragende der guten Serie des FC Augsburg. In Bremen hatte Enrico Maaßen nach drei Niederlagen am Stück auf ein 4-4-2-System umgestellt - und Maier seinen Platz verloren. Der einstige U-21-Europameister musste größtenteils zusehen, wie seine Kollegen hintereinander Bremen, Bayern und Schalke besiegten.

Maier blieb gelassen, nahm es sportlich und kämpfte sich wieder ran. Und seit dem Jahreswechsel hat er seinen festen Platz in Maaßens Formation gefunden. "Ich habe schon vorm Start der Rückrundenvorbereitung sehr hart an mir gearbeitet und mich dann auch mit Augsburg sehr fokussiert vorbereitet", erklärt er dem kicker. "Ich wollte topfit in die Rückrunde gehen."

Im Trainingslager in Algorfa (Spanien) machte Maier einen frischen, robusten Eindruck, im Gegensatz zu zahlreichen Mitspielern blieb er von Verletzungen oder Krankheiten verschont und hinterließ einen guten Eindruck im rechten Mittelfeld, nicht mehr als zentraler Spieler vor der Abwehr oder hinter den Spitzen. "Mir macht die neue Rolle auf der Außenbahn viel Spaß, und ich weiß auch hier, meine Qualitäten einzubringen."

Einerseits defensiv gegen den Ball, vor allem aber auch in der Vorwärtsbewegung. Eine Duftmarke hinterließ er beim Jahresauftakt in Dortmund (3:4) mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1, am vergangenen Wochenende legte er den Siegtreffer zum 2:1 gegen Bremen nach.

"Natürlich muss ich meinen Offensivdrang beibehalten", sagt er. "Tore und Assists sind da wichtig und mein Ziel, und ich bin glücklich, wenn es damit so wie zuletzt klappt. Hoffentlich kommen noch mehr Scorerpunkte dazu."

Miese Auswärtsbilanz aufpolieren

In München, findet er, könnte der FCA gerne mal anfangen, die miese Auswärtsbilanz von vier Niederlagen in vier Versuchen in diesem Jahr aufzupolieren. Optimistisch stimmt Maier zumindest der teilweise umgekrempelte Kader mit satten sieben Winter-Neuzugängen: "Die haben sich allesamt super eingefügt und uns auf jeden Fall verstärkt."

Und in Maier neue Qualitäten geweckt: "Ich will für die neuen Jungs auch Ansprechpartner sein, damit sie sich wohlfühlen und auf und neben dem Platz vorangehen und Verantwortung übernehmen. Wir wollen gemeinsamen geilen und kämpferischen Fußball zeigen und erfolgreich sein."