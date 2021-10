Maiers Debüt: Mutmacher mit Lattenkracher

Aufgrund von muskulären Problemen war Arne Maier in den ersten Wochen der Saison kein Faktor beim FC Augsburg. Beim 1:2 in Dortmund stand der U-21-Europameister erstmals in der Startelf - und machte nicht nur mit dem Lattentreffer vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich auf sich aufmerksam.

Es war kein einfacher Start für Arne Maier in Augsburg. Mit der U-21-EM und dem Olympiaturnier in den Knochen stieg der Leihspieler von Hertha BSC spät in die Vorbereitung ein und hatte in den folgenden Wochen mit den Nachwirkungen dieser Turniere zu kämpfen. Die Muskulatur zwickte, der 22-Jährige brauchte die eine oder andere Pause und geriet dadurch ins Hintertreffen. Lediglich vier Kurzeinsätze durfte er an den ersten sechs Spieltagen bestreiten.

Am Samstag in Dortmund stand Maier erstmals in der Startelf des FCA. "Weil er eine gute Trainingswoche hatte, weil er sein Defizit nach der Verletzung aufgearbeitet hat, weil er im Training überzeugt hat und ein guter Fußballer ist", begründete Trainer Markus Weinzierl die Nominierung, die Maier rechtfertigte. "Er war auf der Zehn für uns sehr wichtig", lobte Weinzierl die Präsenz und Laufstärke des U-21-Europameisters.

Maier arbeitete mit der Doppelspitze aus Andi Zeqiri und Sergio Cordova in vorderster Linie fleißig gegen den Ball und setzte auch in der Offensive Akzente. Er bereitete mit einem fulminanten Lattenkracher das 1:1 vor und leitete später auch eine Chance von Mads Pedersen (58.) ein, ehe er nach 78 Minuten vom Platz ging.

Maier war aus Sicht von Weinzierl Teil einer "coolen Mannschaftsleistung von allen Spielern". Nach dem inakzeptablen Auftritt beim 0:3 in Freiburg wertete der FCA-Coach die Leistung von Dortmund trotz der Niederlage als Schritt in die richtige Richtung. "Diese Leistung gibt mir Mut für die nächsten Wochen, dass wir die notwendigen Punkte holen", sagte Weinzierl. Die muss der FCA nach dem schwachen Start mit nur fünf Zählern aus sieben Spielen dringend einfahren.