Maier verlängert vorzeitig beim FCA

Arne Maier kämpfte sich beim FC Augsburg in den letzten Saison-Monaten zurück in die Startelf - nun verlängerte er seinen Vertrag.

Nach über einem Jahrzehnt bei Hertha BSC wird Arne Maier immer mehr beim FC Augsburg heimisch. Am Dienstag verlängerte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen ursprünglich noch bis 2025 gültigen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr und klärte damit rund zwei Monate vor dem Pflichtspiel-Start der neuen Saison seine Zukunft.

"Die Gespräche liefen von Beginn an sehr gut, daher war es für mich zum Schluss eine einfache und folgerichtige Entscheidung, beim FC Augsburg zu verlängern. Der Verein und ich haben einen klaren Plan und ich will in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen", sagte Maier.

Laut FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic sei Maier "seit drei Jahren ein wichtiger Leistungsträger unseres Teams. Auch in den vergangenen Monaten hat er mit seinen Qualitäten seinen Wert für den FCA gezeigt."

Zuletzt war Maier wieder gesetzt

Mit Start der abgelaufenen Saison war Maier unter Enrico Maaßen überraschend aus der Startelf gerutscht und auch nach dem Trainerwechsel zu Jess Thorup bis weit in die Rückrunde nur als Joker gefragt gewesen. Zwischenzeitlich stoppte ihn im Herbst auch noch eine Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen. An einen Winter-Abschied dachte er dennoch nicht - stattdessen kämpfte sich Maier erfolgreich zurück.

Als der FCA zu einem Zwischen-Hoch ansetzte und sogar an den Europapokal-Plätzen schnupperte, war der U-21-Europameister von 2021 mittendrin, stand ab dem 24. Spieltag in zehn von elf Partien in der Startformation und sammelte dabei zwei Tore und vier Assists. Insgesamt kommt Maier, der 2021 aus Berlin zunächst ausgeliehen, dann für rund fünf Millionen Euro fest verpflichtet worden war, auf 81 Bundesliga-Einsätze (acht Tore, zwölf Assists, kicker-Notenschnitt 3,80) im FCA-Dress.

Eine Verlängerung hatte er bereits im März im kicker-Interview in Aussicht gestellt. "Ich fühle mich hier in Augsburg sehr wohl, finde die Stadt toll, finde den Verein super", hatte er erklärt.