Maier und Gumny fehlen dem FC Augsburg

Im wichtigen Auswärtsspiel in Gladbach wird Arne Maier dem FC Augsburg wegen eines positiven Corona-Tests fehlen. Rechtsverteidiger Robert Gumny fällt mit einem Bänderriss noch länger aus.

Die gute Stimmung am Lech nach dem zuletzt überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin ließ sich der Trainer auch durch die zwei Personalien nicht vermiesen. Der FCA ist fest entschlossen, in Gladbach den nächsten Schritt im Tabellenkeller zu gehen. "Wenn wir so spielen, wie zuletzt zu Hause, dann bin ich zuversichtlich, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Wir wollen mutig, nicht zu passiv sein und nicht zu tief stehen, sondern aus der eigenen Stärke heraus agieren", kündigte Markus Weinzierl am Donnerstag an.

Maiers Aufwärtstrend gestoppt

Dennoch ist es bitter, dass Maier ausgerechnet jetzt ausfällt. Der 23-Jährige befand sich zuletzt im Aufwind. Im vorletzten Spiel gegen Leverkusen erzielte er sein erstes Bundesligator, auch gegen Union absolvierte er eine gute Partie und hatte seine Gegenspieler mit einem energischen Pressingverhalten zu dem Fehler gezwungen, aus dem der Führungstreffer resultierte. Wer den U-21-Europameister an der Seite von Niklas Dorsch im zentralen Mittelfeld ersetzen wird, ließ Weinzierl offen. Mit Carlos Gruezo, Mads Pedersen und Jan Moravek haben man "verschiedene Möglichkeiten".

Gumny erleidet Bänderriss

Der Ausfall von Gumny, der mit einem am Mittwoch im Training erlittenen Bänderriss im Sprunggelenk einige Wochen fehlen wird, hat zumindest auf die Startelf keinen Einfluss. Auf der Rechtsverteidigerposition wird wie zuletzt Raphael Framberger beginnen.

Mit einem Sieg gegen die nur einen Zähler besser stehenden Borussen kann der FC Augsburg den Relegationsplatz verlassen und zugleich die Krise am Niederrhein verschärfen. "Wir sind der Außenseiter", erklärte Weinzierl, "weil Gladbach sehr gute Einzelspieler hat. Da sieht man aber wieder, wenn es als Mannschaft nicht funktioniert, hilft die individuelle Qualität auch wenig. Man muss als Team funktionieren. Das haben wir zuletzt gezeigt und sind gefordert, das gleiche jetzt auch Auswärts auf den Platz zu bringen."

Nicht nur wegen des Traumtores: Hahn wird "unbedingt gebraucht"

Seinen Anteil dazu beitragen soll auch wieder André Hahn im Duell mit seinem Ex-Klub, für den er von 2014 bis 2017 96 Pflichtspiele absolvierte - darunter auch sechs Partien in der Champions League. Ein der Königsklasse würdiges Tor erzielte der 31-Jährige jüngst gegen die Berliner. "Nicht nur wegen dem Traumtor brauchen wir ihn unbedingt", betonte Weinzierl. "Es war die Art und Weise, wie er für die gesamte Mannschaft gearbeitet hat. So darf er weitermachen."