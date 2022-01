Maier: "Ich will in Augsburg Verantwortung übernehmen"

Der FC Augsburg hatte am Wochenende nichts zu feiern. Für Arne Maier gab es beim 1:5 in Leverkusen dennoch einen freudigen Aspekt. Im 91. Bundesligaspiel gelang ihm sein Premierentreffer und damit ein lang ersehntes Ziel.

Einst galt der 23-Jährige als eines der Top-Talente des deutschen Fußballs. In der Saison 2017/18 wurde Arne Maier mit der U 19 von Hertha BSC Deutscher Meister - auch dank seiner Offensivstärke. Während der Mittelfeldspieler in den U-17- und U-19-Mannschaften des Hauptstadtklubs im Schnitt in jeder sechsten Partie traf (60 Spiele/10 Tore) und in den Junioren-Nationalmannschaftes des DFB (U 15 bis U 21) fast in jedem fünften (51/9), stand in der Bundesliga bis zuletzt die Null.

Maier: "Es ist ein weiter Weg"

Dabei arbeitete er schon länger daran, die Abschlussqualitäten vergangener Tage in den Profibereich zu transportieren. "Natürlich ist das eines meiner Ziele. Man kann Jugendfußball aber nicht mit Profifußball vergleichen. Um dahin zu kommen, ist es ein weiter Weg, auf dem man sich auf verschiedene Arten entwickelt, auch in Bezug auf die Position und die Stärken auf dem Platz. Meine Aufgabe ist es grundsätzlich, für defensive Stabilität zu sorgen, aber auch das Angriffsspiel mit gefährlichen Bällen ins vordere Drittel anzukurbeln und so für Torgefahr zu sorgen", berichtet Maier im kicker-Interview der Montagsausgabe.

Im 91. Spiel brach der Bann

Kaum durfte der spielstarke und im Mittelfeld variabel einsetzbare Rechtsfüßer am Samstag in etwas offensiverer Rolle statt wie zuletzt auf der Sechs agieren, brach der Bann im 91. Spiel. Beim FCA will er jetzt den endgültigen Durchbruch schaffen, nachdem seine vielversprechende Karriere bei der Hertha einst ins Stocken geriet. "Ich fühle mich hier in Augsburg superwohl. Die Stadt und die Umgebung tun mir sehr gut. Trotz meines mit 23 Jahren noch jungen Alters ist es mein Anspruch, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen und die Mannschaft mit anzuführen", so Maier.

Trainer Markus Weinzierl bekräftigte unlängst, seinen von der Hertha ausgeliehenen Schützling auch über den Sommer hinaus halten zu wollen. Unabhängig von der Kaufpflicht über fünf Millionen Euro, die nach 25 Startelfeinsätzen in dieser Saison greift. Ein langfristiges Engagement in der Fuggerstadt kann sich auch Maier vorstellen: "Das hat mich auch gefreut, dass er das so gesagt hat, es zeigt die Wertschätzung mir gegenüber. Das ist ein super Verein mit viel Potenzial."

Maier weiß, wie man die Klasse hält

Er selbst hat den Anspruch, "noch viel mehr aus mir herauszuholen". Genau dieser Aspekt könnte schon in den kommenden Wochen und Monaten im Abstiegskampf von Bedeutung sein. Zumal Maier aus seinen Erfahrungen mit Arminia Bielefeld in der Vorsaison weiß, wie man die Klasse hält.

Was Maier sonst über den Hype um seine Person bei Hertha, das Jahr in Bielefeld, den Triumph mit der U 21 und den Schritt nach Augsburg erzählt hat und welche Rolle Disziplin und Geduld in seiner Entwicklung gespielt haben, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des kicker oder direkt hier im eMagazine.