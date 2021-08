Maier: "Es war keine Flucht von Hertha"

Arne Maier nimmt beim FC Augsburg einen neuen Anlauf, um sich in der Bundesliga durchzusetzen. Der 22-Jährige spricht über seinen Abschied aus Berlin, die Zeit in Bielefeld, das Wiedersehen mit Niklas Dorsch und seinen Vorgänger mit der Rückennummer 10 beim FCA.

Es war ein bewegter Sommer für Arne Maier. Erst gewann er als Kapitän mit der U 21 den EM-Titel, dann erlebte er bei Olympia ein bitteres Aus in der Gruppe. Nun will der Mittelfeldspieler in der Bundesliga durchstarten. Nicht bei seinem Ausbildungsklub Hertha BSC, sondern beim FC Augsburg. Zunächst spielt er dort für ein Jahr auf Leihbasis, doch der FCA hat eine Kaufoption, die nach einer gewissen Zahl von Spielen verpflichtend greift.

Nach dem Training am Mittwoch sprach Maier über …

… den Wechsel nach Augsburg: "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, da war für mich schnell klar, dass ich für Augsburg spielen möchte. Für mich ist wichtig, dass ich mich weiterentwickle. Ich denke, dass ich in Augsburg die besten Voraussetzungen habe. Das Team hat mich super aufgenommen. Es hilft sehr, dass ich Niklas Dorsch und Felix Uduokhai vom DFB und Sergio Cordova aus Bielefeld kenne."

… die Bedeutung von Markus Weinzierl für den Wechsel: "Der Trainer war auf jeden Fall ein Faktor. Wir haben telefoniert und geschrieben. Er hat mir gezeigt, dass er mich unbedingt will."

… das Wiedersehen mit Niklas Dorsch: "Wir haben schon bei der U 21 gezeigt, dass wir gut miteinander spielen können. Klar, im Verein ist das noch mal was anderes. Das Training ist da, um Abläufe zu festigen. Ich spiele gerne neben Niklas. Wir verstehen uns gut auf und neben dem Platz, die Abläufe passen, wir coachen uns gegenseitig. Das ist eine gute Basis für ein gutes Mittelfeld."

… den Abschied von Hertha und seine Beziehung zu Trainer Pal Dardai: "Ich habe ein tolles Verhältnis zu Pal, wir schätzen uns gegenseitig. Aber die Gespräche mit Augsburg waren so gut, dass ich gesagt habe, ich möchte hier spielen. Es war keine Flucht von Hertha, sondern eine gut überlegte Entscheidung."

… die vergangene Saison in Bielefeld: "Es war am Anfang nicht so leicht, auch wegen eines privaten Rückschlags. Seit dem Trainerwechsel (Frank Kramer übernahm für Uwe Neuhaus, d. Red.) habe ich jedes Spiel gemacht. Dann kam die U-21-EM dazu. Je mehr Spiele man macht, desto reifer wird man. Die Zeit hat mir sehr gut getan. Ich habe gelernt, dass Fußball ein schnelles Geschäft ist und dass man nie aufhören sollte, an sich zu glauben."

… eine weitere Leihe zur Arminia: "Es gab Kontakt mit Bielefeld, sie hatten Interesse. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass es nicht mehr dazu kommen wird. Deswegen war es keine Überlegung mehr."

… seine Rückennummer beim FCA: Die 10 war frei, der Verein hat mir die Nummer angeboten. Daniel Baier hat sie viele Jahre getragen, er ist eine Legende hier im Verein. Jetzt mussten sie statt dem B ein M davor machen, es hat sich also nicht viel verändert (lacht). Es ist eine sehr große Ehre, es ist noch ein bisschen seine Nummer, aber ich hoffe, dass ich sie auch gut trage.“

… den Auftakt gegen Hoffenheim: "Drei Punkte für Augsburg, das wäre ein gelungener Start. Wir hoffen, dass 10 000 Leute kommen. Da freut sich jeder einzelne drauf, ich natürlich auch. Die Mannschaft hat sehr viel Potenzial, das habe ich in den Trainingseinheiten gemerkt. Jeder ist heiß."