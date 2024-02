Maier betreibt Eigenwerbung als Joker

Diese Saison verläuft so gar nicht nach dem Geschmack von Arne Maier, der beim FC Augsburg ins Hintertreffen geraten ist. Beim 1:1 in Bochum hatte der Mittelfeldspieler jedoch entscheidenden Anteil am Punktgewinn.

In der Sommervorbereitung fehlte der 25-Jährige angeschlagen, zum Saisonstart war er außen vor, verletzte sich in der Hinrunde erneut. Alles irgendwie zum Vergessen für Maier, der von Enrico Maaßen und Jess Thorup 2023/24 noch nicht einmal in der Startelf aufgeboten worden ist. Bei Maaßen spielte er zuletzt einen einrückenden Außenbahnspieler auf der rechten Seite. Diese Position gibt es derzeit nicht. Im Zentrum, wo der frühere Berliner prinzipiell seine sportliche Heimat hat, ist das Gedränge groß.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Fünf seiner acht Jokereinsätze verbuchte Maier an den vergangenen fünf Spieltagen. Auch in Bochum kam er zehn Minuten vor dem Abpfiff beim Stand von 0:1. "Er hat es super gemacht", lobte Thorup anschließend. Kein Wunder, schoss Maier doch zunächst an den Pfosten, ehe sein zweiter Schuss von Bochums Ivan Ordets mit der Hand abgeblockt wurde und Ermedin Demirovic den folgenden Elfmeter in der Nachspielzeit zum Punktgewinn verwandelte.

Maier zur heiß diskutierten Handszene

"Wir wussten, dass es hier ein schweres Auswärtsspiel wird. In der ersten Halbzeit hat Bochum sein Spiel durchgedrückt und wie erwartet viele lange Bälle geschlagen. In Durchgang zwei und gerade in den letzten Minuten war der Ballbesitz dann klar bei uns, deshalb ist der Ausgleich meiner Meinung nach auch verdient", analysierte Maier die Partie, ehe er sich explizit zur heiß diskutierten Handszene äußerte: "Bei der Elfmetersituation ging alles sehr schnell, ich habe gesehen, dass ein Arm im Spiel war und letztendlich hat der Schiedsrichter auch so entschieden. Am Ende nehmen wir hier gerne einen Punkt mit."

Maier wiederum hat mit dem Kurzauftritt Eigenwerbung betrieben, schürt den von Thorup geforderten Konkurrenzkampf an. In der aktuell praktizierten Mittelfeldraute könnte er theoretisch jede Position besetzen. Abwarten, ob ihm der Trainer demnächst ein Mandat für die Startelf erteilt. Vom reinen Talent her kann Maier der Mannschaft in jedem Fall helfen.