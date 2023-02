Mai fehlt MSV "bis auf Weiteres" - Auch Knoll muss pausieren

Chancenlos war der MSV Duisburg bei seinem Auswärtsauftritt in Freiburg. Erst gar nicht mitwirken im Breisgau konnte Sebastian Mai.

Beim Aufwärmen im Dreisamstadion zwickte es bei MSV-Allrounder Mai in der Wade. An einen Einsatz für die Zebras war nicht mehr zu denken, das Spiel bei der SC-Zweiten - Joshua Bitter rückte in die Startelf, konnte aber nicht überzeugen (kicker-Note 4,5) - ging ohne nennenswerte Duisburger Torchancen mit 0:2 verloren.

Wie der Drittligist am Dienstag wissen ließ, hat sich Mai in Freiburg eine "strukturelle Verletzung der Wadenmuskulatur zugezogen" und wird dem Team von Trainer Torsten Ziegner "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen".

Auch Knoll fällt aus

Auch auf Defensivmann Marvin Knoll muss der MSV vorerst verzichten, der 32-Jährige fehlt Duisburg gleich mehrere Wochen wegen einer Muskelverletzung.

Routinier Mai (29), der bislang in 153 Drittliga-Partien auflief (14 Tore), bestritt in der laufenden Saison 20 Punktspiele für den MSV und erzielte einen Treffer (kicker-Notenschnitt 3,25). Knoll kommt auf lediglich zwei Einsätze, zuletzt wurde er beim 4:0 gegen Zwickau eingewechselt.

Die Meidericher, aktuell Zwölfter im Tableau, bestreiten ihr nächstes Liga-Spiel am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Hause gegen Schlusslicht SV Meppen.