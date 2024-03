Mahrer: "Wäre absoluter Schwachsinn, uns mit Platz sechs zufrieden zu geben"

Eine herbe 0:4-Heimniederlage musste Austria Klagenfurt zum Start der Meistergruppe verkraften. Für die ambitionierten Kärntner, die nicht wie in den vergangenen beiden Jahren die Saison auf Platz sechs abschließen wollen, ein Rückschlag. Dieser wird sie aber noch lange nicht von ihren Zielen abbringen, wie Kapitän Thorsten Mahrer klarstellt.

Die Freude über die dritte Teilnahme an der Meistergruppe sowie den verfrühten Klassenerhalt war bei Austria Klagenfurt groß. Als Tabellenvierter startete man so gut wie noch nie in das letzte Saisondrittel, kassierte allerdings direkt zum Start mit einer 0:4-Heimniederlage gegen den Zweiten Sturm Graz sofort einen herben Dämpfer. Speziell in den ersten 45 Minuten war die Mannschaft von Peter Pacult bis auf die Anfangsminuten dem Konkurrenten aus der Steiermark klar unterlegen, vermied aber mit einer geschlossenen Teamleistung im zweiten Durchgang zumindest noch ein höheres Debakel. "Da haben wir Moral bewiesen, gemeinsam den Kampf angenommen. Das war positiv und das können wir aus dem Spiel mitnehmen", betont Kapitän Thorsten Mahrer auf der "Vereinsseite".

Doch da auch der TSV Hartberg (1:5 gegen Red Bull Salzburg) sowie der LASK und Rapid (trennten sich 0:0) keinen bzw. nur einen Punkt am ersten Spieltag sammelten, änderte sich an der Ausgangssituation im Kampf um die internationalen Startplätze hinter dem Führungsduo der Liga wenig. Das sorgt für zusätzliche Motivation am Wörthersee, nach zwei sechsten Plätzen in den vergangenen beiden Spielzeiten dieses Mal den Sprung in den Europacup schaffen zu können. "Die Mannschaft brennt weiterhin darauf, sich mit den Besten zu messen und sich auf diesem Niveau zu beweisen. Ich denke, da spreche ich für jeden Einzelnen: Wir haben uns für die Meistergruppe qualifiziert und es wäre absoluter Schwachsinn, wenn wir uns damit zufriedengeben würden, auf Platz sechs einzulaufen. Wenn einer so denken würde, hätte er den falschen Job gewählt", so Mahrer.

Mit Frische wird zum Angriff geblasen

Vor dem anstehenden Duell gegen den LASK (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) beträgt der Rückstand auf die Linzer nur einen Punkt. Mit einem Sieg würde man an ihnen vorbeiziehen und dem ausgegebenen Ziel einen weiteren Schritt näher kommen. In der bisherigen Saison konnte man nach einer Niederlage (1:3) und einem Remis (2:2) aber noch keinen Sieg gegen die Stahlstädter feiern, die allerdings selbst im neuen Jahr noch auf einen vollen Erfolg warten. Nach der Länderspielpause kehrt man jedenfalls mit reichlich frischer Energie in den Ligalltag zurück. "Die Länderspielpause kam absolut gelegen, die wird uns auf jeden Fall guttun. In den letzten fünf Partien des Grunddurchgangs haben wir unheimlich viel investieren müssen, um uns ins obere Playoff hineinzukämpfen. Das hat Substanz gekostet, nicht nur physisch, sondern auch mental", erklärt Mahrer.

"Die Auszeit wird helfen und danach greifen wir mit der nötigen Frische wieder an", sagt der 34-jährige Defensivspieler, der gemeinsam mit seinen Teamkollegen Nicolas Wimmer und Till Schumacher in jedem bisherigen Saisonspiel in der Startelf zu finden war. Mit aufgeladenen Batterien soll nun dafür gesorgt werden, dass das bis Saisonende so bleibt. Und wenn man dabei noch einen Europacup-Platz mitnehmen kann, wird das in Klagenfurt auch keinen stören.