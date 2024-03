Mahrer im Gespräch: "Im Endeffekt spielen wir elf gegen elf, egal wer auf dem Platz steht"

Noch ein Spiel ist Austria Klagenfurt von der dritten Teilnahme an der Meistergruppe entfernt. Aktuell haben die Kärntner alles selbst in der Hand, doch das Rennen um die drei verbleibenden Plätze ist hart umkämpft. Das weiß auch Kapitän Thorsten Mahrer.

Zweimal qualifizierte sich Austria Klagenfurt seit dem Aufstieg in die Bundesliga für die Meistergruppe - zweimal reichten dafür 30 Punkte. Heuer steht man eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs sogar bei 33 Zählern und könnte dennoch die Teilnahme am oberen Play-off verpassen. "Darüber mache ich mir aber keine Gedanken, ich will positiv in das Spiel gehen. Wir haben die beste Ausgangsposition der vier Teams, haben relativ wenige Spiele bisher verloren und vertrauen in unsere Stärke. Wir wollen das aus eigener Kraft schaffen", stellt Kapitän Thorsten Mahrer im Gespräch mit dem kicker klar.

Aus dem ursprünglichen Sextett um die verbleibenden vier Plätze ist nach der Qualifikation des LASK sowie dem fixen Verpassen des Wolfsberger AC ein Quartett geworden, welches nur drei Punkte voneinander entfernt ist. "Es war zu erwarten, dass es wieder ein harter Kampf wird. Die Großen streiten sich um die Plätze und wir dürfen auch wieder mitmischen. Der Druck liegt aber viel mehr bei anderen", weiß Mahrer, für den mit seiner Mannschaft zum dritten Mal in Folge wieder ein echtes Endspiel vor der Ligateilung ansteht.

Heimspiel als entscheidender Faktor

"Die letzten beiden Entscheidungsspiele waren allerdings nicht sonderlich erfolgreich von uns. Die waren nur erfolgreich, weil die Ergebnisse auf den anderen Plätzen gepasst haben", mahnt Mahrer, der im Vergleich zu den beiden vergangenen Spielzeiten dieses Mal ein Heimspiel mit seinen Teamkollegen bestreiten darf: "Es wäre superschön, den Aufstieg mal zuhause zu schaffen, da wir die letzten beiden Jahre doch relativ weit weg waren. Da wäre es natürlich cool, mit den Fans etwas zu feiern zu haben."

Mehr als 5000 Karten wurden im Vorfeld für das Entscheidungsspiel gegen den SK Rapid (Sonntag, 17 Uhr. LIVE! bei kicker) bereits verkauft, der als Tabellensechster ebenfalls noch um die Qualifikation für das obere Play-off kämpft. "Da müssen wir wieder mehr Ruhe am Ball haben und unsere Umschaltsituationen besser ausspielen. Wenn wir auf unsere Stärken vertrauen, können wir uns da definitiv etwas zutrauen", sagt der Klagenfurt-Kapitän.

Nach einem erfolgreichen Frühjahrsstart mit zwei Siegen und einem Remis musste man zuletzt beim Duell gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg erstmals im neuen Jahr mit einer knappen Niederlage vorliebnehmen. Trotz eines defensiv stabilen Auftritts reichte es durch den späten Gegentreffer von Karim Konaté nicht, um die Teilnahme an der Meistergruppe bereits frühzeitig zu fixieren. "Wir hätten es gerne in Salzburg schon entschieden. Das ist uns nicht gelungen und jetzt hoffen wir, dass wir die Chance zuhause nutzen", so Mahrer.

Kein großer Vorteil durch Rapid-Sperren

Das soll nun gegen den SK Rapid gelingen, gegen den man die vergangenen beiden Pflichtspiele gewinnen konnte und der nach den ausgesprochenen Strafen nach dem Wiener Derby die Reise in den Süden Österreichs ersatzgeschwächt antreten könnte. Das Protestkomitee der Bundesliga tagt dazu bereits Freitagmittag, ob es bei den ausgesprochenen Strafen bleibt. "Natürlich fehlen ihnen wichtige Spieler, aber uns erwartet dennoch ein schweres Spiel gegen eine große Mannschaft", sähe Mahrer bei möglichen Ausfällen keinen allzu großen Vorteil.

Ob der Gegner durch das etwaige Fehlen der gesperrten Schlüsselspieler nicht sogar unberechenbarer werden würde? "Rapid hat einen breiten Kader und genug Qualität. Im Endeffekt spielen wir elf gegen elf, egal wer auf dem Platz steht und werden alles geben, damit wir etwas holen können", erklärt Mahrer, dem mit seiner Mannschaft - wie auch Rapid - bereits ein Unentschieden für den Aufstieg reichen würde. "Es ist im Fußball aber relativ schwierig, auf ein Remis zu spielen, weil man dann vielleicht darauf vergisst, nach vorne zu spielen oder zu passiv agiert. Wir wollen unseren Fans ein gutes Spiel liefern, gut gegen den Ball stehen, die Null halten und schauen, was dabei rauskommt."

Für die Zuschauer bringt das natürlich Spannung. Ich als Spieler brauche es - wie in unserem Fall - nicht. Thorsten Mahrer über die Ligateilung

Wichtig sei laut dem Routinier, den Fokus auf die eigene Leistung zu legen und sich nicht mit Nebenschauplätzen zu beschäftigen. Auch wenn das aufgrund der aktuellen Lage etwas schwerer fällt. "Wenn man es selbst in der Hand hat, sollte man das eigentlich ausblenden. Zu einem gewissen Grad kriegt man es aber trotzdem mit durch die Stimmung auf der Bank und den Zuschauerrängen", erklärt der 34-Jährige, der den zusätzlichen Nervenkitzel aufgrund der anstehenden Ligateilung nicht unbedingt benötigen würde: "Für die Zuschauer bringt das natürlich Spannung. Ich als Spieler brauche es - wie in unserem Fall - nicht. Da man je nach Ausgang des Spiels entweder super dasteht oder enttäuscht ist. Wir haben bislang eine sehr gute Saison gespielt, das nimmt uns zwar keiner mehr, aber durch diese Liga- und Punkteteilung geht doch etwas davon verloren. Ob das sportlich zu 100 Prozent fair ist, lässt sich bezweifeln."

Mahrer erwartet mehr Offensivpower

Im Endspiel wird es vor allem offensiv mehr Power benötigen, die man durch den verletzungsbedingten Ausfall von Topscorer Sinan Karweina zuletzt in Salzburg schmerzlich vermissen ließ. "Da waren wir zu wenig mutig im Ballbesitz und hatten quasi keine Torchance. Da fehlt uns der Sinan schon. Nichtsdestotrotz gibt es andere Spieler wie den Sky Aaron Schwarz, die jetzt einspringen müssen", sagt Mahrer und hofft, dass die Rapid-Leihgabe beim Duell mit seinem Stammklub besonders motiviert ist: "Ich hoffe, er gibt alles und trifft wieder für uns. Aber ich denke, dass man für so ein Spiel keine Extramotivation braucht."

Dass die Hütteldorfer bei einer Niederlage in Klagenfurt gänzlich aus den Top sechs fallen könnten, stört den ehemaligen Rapid-Nachwuchsspieler weniger: "Das würde ich mental aushalten (lacht)."

Hier geht es zum Tabellenrechner der österreichischen Bundesliga