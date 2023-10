Mahrer: "Diese Einstellung, dieser Zusammenhalt, das zeichnet uns einfach aus"

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga vor zwei Jahren überzeugt Austria Klagenfurt mit konstant guten Leistungen. Kapitän Thorsten Mahrer kennt die Gründe.

Austria Klagenfurt stellt auch in dieser Saison früh klar, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen. Die Kärtner sind erst die dritte Mannschaft, die Serienmeister Red Bull Salzburg in dieser Bundesliga-Saison Punkte abknüpfen konnte. Trotzdem sieht man das 2:2 am letzten Spieltag bei der Mannschaft von Peter Pacult auch kritisch.

"Es ist wichtig, dass wir unsere Lehren aus dem Spiel ziehen, sowohl positiv als auch negativ. Wir haben den Anfang total verschlafen, nicht konsequent genug verteidigt und Salzburg zu den beiden Toren eingeladen. Das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren. Aber es spricht für die Mannschaft, dass wir uns nie aufgegeben und eine Riesenreaktion gezeigt haben", stellte Kapitän Thorsten Mahrer auf der "Vereinsseite" fest.

Klagenfurt liegt aktuell mit 15 Punkten auf Platz fünf, das ist die beste Ausbeute seit dem Aufstieg. Im Vorjahr waren es nach zehn Spieltagen 14 Punkte und Platz sechs, vor zwei Jahren war es nochmal ein Punkt weniger, damals reichten 13 Punkte aber sogar für Platz drei. Die Mannschaft von Peter Pacult schafft es seit der Rückkehr in die Bundesliga, sich kontinuierlich zu verbessern. Den Gang ins untere Play-off konnte man beide Male verhindern. Mahrer kennt die Gründe für die starken Leistungen seines Teams: "Diese Einstellung, dieser Zusammenhalt, das zeichnet uns einfach aus, das stellen wir seit dem Aufstieg in die Bundesliga sehr konstant unter Beweis. Was das Budget und auch die Breite im Kader angeht, sind wir fast immer der Außenseiter, aber wir treten mit der Gewissheit und Überzeugung an, jedem Gegner wehtun zu können."

Auch in dieser Saison heißt das oberste Ziel Klassenerhalt, trotzdem dürfen sich die Kärntner, die in dieser Saison erst eine Niederlage kassierten (1:3 gegen den LASK), auch nach oben orientieren. Ein direkter Konkurrent auf die Plätze in der Meistergruppe ist Rapid Wien. Die Hütteldorfer liegen einen Punkt hinter Klagenfurt auf Platz sechs, nach der Länderspielpause kommt es zum direkten Duell (22. Oktober, 17 Uhr, LIVE! bei kicker). Da hat die Elf von Peter Pacult die nächste Möglichkeit, sich Luft nach unten zu verschaffen.