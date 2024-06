Mahr und Strasser bleiben in Bamberg

Andreas Mahr und Timm Strasser werden auch in der neuen Saison für den FC Eintracht Bamberg auf dem Platz stehen. Die beiden Offensivkräfte haben ihre Verträge verlängert und laufen auch in der Saison 2024/25 für die Domreiter in der Regionalliga Bayern auf. Mahr trug bis zu seiner Verletzung in 16 Partien das lila-weiße Trikot. Strasser kam in der regulären Saison neunmal zum Einsatz