Mahomes und Brady gegen die Angstgegner: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Es ist Top-Spiel-Wochenende in der NFL: Zahlreiche Play-off-Anwärter treffen in direkten Duellen aufeinander. Worauf es ankommt und wer sich durchsetzt? "Icing the kicker" stimmt intensiv auf die Action ein.

Contender oder Pretender? Das bevorstehende NFL-Wochenende könnte für einige Teams als Gradmesser für den Rest der Saison dienen. Zahlreiche Play-off-Anwärter treffen in direkten Duellen aufeinander, der Spielplan strotzt nur so vor Top-Spielen. Viel zu tun also für die Crew von "Icing the kicker", die in der neuen Folge beste Vorbereitung auf ein vollgepacktes Football-Wochenende bietet.

Setzen sich die Probleme von Bills-Quarterback Josh Allen auch im Thursday Night Game bei den New England Patriots fort? Wer läuft beim Duell Eagles vs. Titans den Gegner in Grund und Boden - Jalen Hurts und Miles Sanders oder Derrick "King" Henry ? Setzt sich die Mike-White-Show bei den New York Jets fort? Und schafft es Tom Brady im Monday Night Game, seinen Angstgegner aus New Orleans zu schlagen?

#33: NFL Preview - Gipfeltreffen! Eine NFL-Woche voller Knallerspiele Eagles gegen Titans, 49ers gegen Dolphins, Bengals gegen Chiefs - in Woche 13 der NFL gibt es Spitzenspiele zuhauf. Kucze, Detti und Michael nehmen jedes einzelne für euch ausführlich unter die Lupe. Dazu beantworten die Jungs die Frage, ob die Mike-White-Show bei den New York Jets gegen die Minnesota Vikings in die nächste Runde geht… Natürlich dürfen auch ein kurzer Blick auf das Thursday Night Game zwischen Patriots und Bills sowie unsere Upset-Picks der Woche nicht fehlen.

"Icing the kicker" liefert Antworten und Prognosen - und schaut natürlich intensiv auf die beiden wohl spannendsten Paarungen des Wochenendes: In San Francisco trifft die überragende Defense der 49ers auf die explosive Offense der Miami Dolphins - und Niners-Coach Kyle Shanahan auf seinen ehemaligen "Lehrling" Mike McDaniel. Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Michael erklären, was die "Shanahan-Offense" ausmacht und wer beim direkten Aufeinandertreffen die besseren Karten hat.

Außerdem stimmt die von Host Kucze moderierte Folge ein auf die Neuauflage des letztjährigen AFC Championship Game. Damals haben die Cincinnati Bengals die Kansas City Chiefs mit einer denkwürdigen Aufholjagd überrascht und sind in den Super Bowl eingezogen. Wird Bengals-Quarterback Joe Burrow erneut zum Schreckgespenst für die Chiefs? Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

