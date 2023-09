Mahomes ermuntert Toney nach Fehlerfest: "Hoffen wir, dass die Jungs daraus lernen"

Die Kansas City Chiefs haben als amtierender Super-Bowl-Champion das Auftaktspiel gegen die Detroit Lions verloren. Für viele Fans und Kritiker gab es dabei einen Hauptschuldigen. Sein Name: Kadarius Toney.

18 Pässe hatte Patrick Mahomes bei der knappen 20:21-Auftaktniederlage gegen die Detroit Lions nicht an den Mann gebracht - oder besser: Einige dieser Mahomes-Zuspiele waren von seinen Anspielstationen nicht gefangen worden. Allen voran von Kadarius Toney.

Der 24-jährige Wide Receiver - 2021 als Zukunftsversprechen bereits sehr hoch in der 1. Draft-Runde an 20. Stelle von den New York Giants gezogen und 2022 zu den Chiefs gewechselt - erlebte einen komplett gebrauchten Spieltag. Gleich drei genaue Pässe von Star-Quarterback Patrick Mahomes ließ Toney fallen (im US-Englisch oft als "butterfingers" bezeichnet) - einer davon führte sogar zum mit spielentscheidenen Pick-Six von Detroits 21-jährigem Safety Brian Branch zum zwischenzeitlichen 14:14.

Toney hatte demzufolge maßgeblichen Anteil an der Heimpleite des Super-Bowl-Siegers und musste sich schon während des Spiels die ein oder andere Kritik anhören. In den Stunden daraufhin brach erst recht eine Welle der Entrüstung auf den jungen Profisportler ein - von TV-Experten und Fans, die sich neben veröffentlichten witzigen Memes bei einigen Social-Media-Kommentaren auch sehr im Ton vergriffen hatten.

Eine Konsequenz daraus: Toney, der mit seinem schwachen NFL-Auftaktspiel mit einem Catch für ein Yard und einem Lauf für minus ein Yard in den Büchern verewigt worden war (schwächste Receiver-Leistung seit 2018), löschte kurzerhand seinen X-Account.

"Die Dinge laufen nicht immer so, wie man es will"

Rückendeckung erhielt der junge Athlet allerdings aus den eigenen Reihen. Allen voran vom zweimaligen NFL-Titelträger Mahomes.

"Er wird seine Catches machen und einige Bälle für uns fangen, genauso wie er es in der vergangenen Saison gemacht hat. Also werden wir ihn weiter einarbeiten, ihm mehr und mehr Receptions geben - und ich bin sicher, dass diese Einbrüche irgendwie verschwinden werden", sagte Kansas Citys Quarterback im Anschluss an das verlorene Match gegenüber US-Medien.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Toney hatte in der gesamten letzten Regular Season nur sieben Spiele absolviert und hierbei magere 14 Receptions für 171 Yards, dazu 59 erlaufene Yards sowie drei Total Touchdowns erreicht. In den Play-offs war noch ein Score dazugekommen - dieser allerdings im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles beim knappen 38:35-Erfolg. Dennoch: alles ausbaufähige Werte.

Und doch wiederholte Mahomes noch sein Vertrauen in den Teamkollegen. "Ich habe Vertrauen in Kadarius. Er hat einen Großteil des Trainingslagers (aufgrund von Verletzungen wie schon während der Saison 2022/23; Anm. d. Red.) verpasst", sagte das Chiefs-Aushängeschild bei "NFL Media". "Er hat in der Reha hart gekämpft, um wieder spielen zu können. Die Dinge laufen nicht immer so, wie man es will. Natürlich wollte er die Bälle unbedingt fangen." Aber er vertraue auf ihn und seine Fähigkeiten, wolle ihn weiterhin anwerfen.

Zu lockere Einstellung? "Jetzt wissen sie es"

Eines müsse Toney und dem ganzen Team, das als Titelverteidiger von allen der Gejagte ist, aber laut Mahomes klar sein: "Du musst einfach immer guten Football spielen, musst immer das Beste abrufen." Dahingehend sei es von Vorteil, dass in Abwesenheit von Top-Tight-End Travies Kelce (Knieverletzung) und Abwehrbiest Chris Jones (Streik) gerade "die jungen Spieler jetzt wissen, dass wir nicht einfach da rausgehen und jedes Spiel gewinnen. Das habe es ihnen bereits in der gesamten Preseason gepredigt. Aber jetzt wissen sie es auch."

Musste sich den Detroit Lions um Spielmacher Jared Goff (li.) geschlagen gaben: Chiefs-Star Patrick Mahomes. IMAGO/Icon Sportswire

Dass die kommende Aufgabe - das Auswärtsspiel bei den stark aufgestellten und dieses Jahr bis in die Play-offs vorgedrungenen Jaguars um Quarterback Trevor Lawrence (Sonntag, 17. September, 19 Uhr MESZ) - kein Zuckerschlecken wird, weiß Mahomes: "Wir werden nächste Woche nach Jacksonville fahren. Das ist ein gutes Team. Wir hoffen, dass die Jungs lernen und besser werden, damit aus einer Niederlage nicht zwei werden."

Denn diese Jungs brauche Mahomes - selbst wenn sein Lieblingsziel Kelce wieder einsatzbereit ist: "Klar, du hast nun einen der besten, ich meine sogar vielleicht den besten Tight End aller Zeiten verloren. Natürlich hat so etwas Einfluss auf unser Spiel. Aber dann müssen sich andere Jungs steigern. Ich bin mir auch sicher, dass es Zeiten geben wird, in denen Kelce gedoppelt werden wird. Da müssen wir uns auf die anderen Jungs verlassen können."