Mahomes begeistert von Frankfurt: "Die Stadt war rot"

Mit einem 21:14 über die offensivgewaltigen Miami Dolphins haben die Kansas City Chiefs einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um die AFC-Krone eingefahren - und das im ersten NFL-Spiel in Frankfurt. Doch dieses "Heimspiel" in Hessen bedeutete für Star-Quarterback Patrick Mahomes weit mehr.

Schon kurz nach dem eingetüteten 21:14 gegen die Miami Dolphins - besiegelt durch einen Snap-Fehler der Mannen aus Florida - genossen die Spieler der Kansas City Chiefs diesen besonderen Augenblick. Ein Sieg in Deutschland, gefeiert von vielen Tausend anwesenden KC-Fans "aus Deutschland, aus Kansas City, aus dem United Kingdom", wie es Chiefs-Coach Andy Reid umschrieb? Gibt es schließlich nicht alle Tage.

Unter den freudestrahlenden Akteuren war auch Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Der zweimalige und amtierende Super-Bowl-Champion, der mit seinem Team bärenstark in den Sonntag gestartet war und nach ein paar Punt-Durchhängern mit seiner Offense einen 21:0-Vorsprung auf den Frankfurter Rasen gelegt hatte, drehte sozusagen eine Ehrenrunde. Er winkte den Fans auf den Rängen zu, lächelte herzlich und verteilte, wie er selbst auf der Pressekonferenz im Anschluss sagte, "ein paar high fives".

Diese Gesten seien für ihn selbstverständlich gewesen - gerade weil er über "diese besonderen Tage" (Trainer Reid) die Wertschätzung vonseiten der deutschen und europäischen Football-Community gespürt habe: "Es war eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung, hier in Frankfurt gespielt zu haben. Du hast die Liebe spüren können - nicht nur für den Sport, sondern auch für die Spieler."

Mahomes hofft auf ein Wiedersehen

Aus dem Schwärmen kam der 28-Jährige, der insgesamt an diesem Sonntag 20 von 30 Pässen für 185 Yards und zwei Touchdowns an den Mann brachte (keine Interception, ein Fumble) dabei kaum mehr heraus: "Ich habe mich wirklich sehr über dieses Erlebnis gefreut und würde mich extrem freuen, wieder mal hierherkommen zu dürfen."

Denn: "Die Fans waren laut und du hast sofort gemerkt, dass sie sich auch mit der Sportart auskennen und es dem Gegner im richtigen Moment (bei Third Down; Anm. d. Red.) extrem schwer machen." Für Mahomes war das ganze Paket aus Flugreise, Ankunft in Deutschland, Vorbereitung, Kennenlernen, dem Sieg über die Dolphins, die Feierei im Anschluss und die bevorstehende Heimreise schlicht "eine großartige Sache: Ob Frankfurt, München oder sonstwo - die NFL macht einen tollen Job, so etwas erlebbar zu machen".

Arrowhead steht natürlich noch etwas höher im Kurs

Angesprochen auf die Frage, was denn der Unterschied zwischen dem Erlebnis in der Heimstätte von Bundesliga-Team Eintracht Frankfurt vor etwas mehr als 50.000 Fans im Gegensatz zum eigentlichen Heimatgrund Arrowhead Stadium sei, sagte Mahomes dann noch: "Das Arrowhead ist natürlich besonders, aber hier in Frankfurt waren auch extrem viele Chiefs-Fans." In der ganzen Stadt habe er die Tage über das Chiefs Kingdom intensiv erlebt: "Die Stadt war rot."

Doch natürlich seien die heimischen Anhänger "erprobt nach 50 Jahren" (das 1960 gegründete Team war nach ersten Jahren als Dallas Texans 1963 nach Kansas City, Missouri umgezogen). Dennoch habe es sich hier in Hessen für ihn angefühlt "wie ein Heimspiel". Und Mahomes ist in Zukunft "ready für alles. Ich würde auf der ganzen Welt spielen und den Football zu den Leuten, den Fans tragen. Und ich will auf jeden Fall wieder hierherkommen, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet."