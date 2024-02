Mahomes auf Bradys Spuren - San Franciscos einzigartiger Ansatz hält das Fenster offen

Nach dem Super Bowl mangelt es nicht an großen Geschichten: Patrick Mahomes reiht sich schon vor seinem 30. Geburtstag in die Riege der ganz Großen ein, während bei Kyle Shanahan das Stigma immer gravierender wird. Doch welche Lehren bieten die Chiefs und die 49ers?

FIRST DOWN: Wir erleben den größten Spieler aller Zeiten

Wenn ich an die lange Dominanz der New England Patriots zurückdenke, dann komme ich häufig auf zwei Themen zurück: Wie bemerkenswert es in jeder Hinsicht - vom Roster Building über die Qualität des Teams bis hin zur mentalen und emotionalen Qualität - ist, dass die Patrios so lange so unheimlich konstant ein Titelkandidat waren, so häufig im Championship Game und im Super Bowl standen, und, natürlich, auch die Ringe, die sie gesammelt haben.

Der andere Punkt ist etwas abstrakter, und dennoch direkt damit verknüpft: Wie sehr die Patriots über die Jahre die äußere Wahrnehmung und die Legacy von direkten Konkurrenten geprägt haben. Wie anders würden wir heute Philip Rivers oder Peyton Manning, oder auch Jared Goff sehen, hätte es die Patriots-Dynastie nicht gegeben? Was hätte es mit Matt Ryans Legacy gemacht, hätte Atlanta diese magische Saison mit dem Titel gekrönt?

Was hätte es mit Kyle Shanahans Legacy gemacht?

In der NFL ist es nicht häufig, dass einzelne Spieler so weitreichend die Geschicke anderer mitbestimmen - schlicht und ergreifend deshalb, weil alles, inklusive des Playoff-Formats, darauf ausgelegt ist, maximale Chancengleichheit zu kreieren. Die Dominanz einzelner Charaktere über einen so großen Zeitraum, dass andere Spieler in ihrer Legacy davon beeinträchtigt werden, ist nicht vorgesehen.

Doch wir haben mit Brady genau das erlebt, und wir erleben es jetzt mit Mahomes. Josh Allen ist bereits ein für sich betrachtet "Großer", dessen Chance auf einen Titel mehrfach dadurch zunichte gemacht wurde, dass seine Bills in den Playoffs an Mahomes und den Chiefs gescheitert sind.

Joe Burrow und die Bengals verloren letztes Jahr ihre zweite Chance auf einen Super Bowl durch die Niederlage im Championship Game in Kansas City. Dieses Jahr waren es Lamar Jackson und die Ravens, die ihre vermeintlich beste Chance auf einen Titel seit Jahren hatten.

Shanahan scheitert erneut an einem GOAT

Und dann ist da natürlich Kyle Shanahan, das gewissermaßen doppelt gebrannte Kind. Shanahan hat mit den Falcons gegen Brady und die Patriots seine erste Chance auf einen Ring verpasst und hat jetzt zum zweiten Mal im Super Bowl gegen Mahomes verloren. Immer trotz eigener zweistelliger Führung, immer durch verschiedenste entscheidende Fehler in entscheidenden Momenten. Mal von ihm selbst, mal von anderen.

Aber das ist die Folge einer so dominanten Figur: Charaktere, die eigentlich selbst Hauptdarsteller sein sollten, werden zu Nebendarstellern degradiert.

Der Weg zum dritten Ring war weit weniger dominant was die Chiefs-Offense angeht. Mit Blick auf die gesamte Saison war das wenig überraschend, es war die schwächste Chiefs-Offense der Mahomes-Ära. Gleichzeitig war genau das das Sprungbrett vor dem Super Bowl, denn Mahomes’ Impact auf diesen Titel liegt zum einen in einem über weite Strecken herausragenden Playoff-Run was seine individuellen Auftritte angeht - und zum anderen darin, dass er im Super Bowl in der entscheidenden Phase das Spiel an sich reißen konnte.

Mahomes drückt dem Super Bowl seinen Stempel auf

Der Drive Mitte des dritten Viertels, der mit dem längsten Field Goal der Super-Bowl-Geschichte endete, war der Startpunkt. Das war der Drive, in dem Mahomes erst mit einem Scramble eine kritische Third-Down-Conversion in der eigenen Hälfte schaffte, nur um dann beim nächsten Play mit einem designten Quarterback-Run eines der wenigen Big Plays der Chiefs an jenem Abend zu besorgen: 22 Yards und damit schon fast in Field-Goal-Reichweite.

Der Field-Goal-Drive zum Ende, um das Spiel in die Overtime zu schicken, knüpfte daran an. Ein weiterer First-Down-Scramble, sowie jetzt das kontinuierliche Sezieren der Defense aus der Pocket.

Der Game-Winning-Drive war das Highlight. Der designte Run bei Fourth Down, als alles auf dem Spiel stand. Der Pass auf Rice bei Third Down, als die Niners einen ihrer seltenen Blitzes brachten. Der Scramble bei Third Down bis tief in die Red Zone.

In einem für seine Verhältnisse anfangs unrunden Spiel, in dem einerseits einmal mehr die qualitativen Defizite dieser Offense - Tackle-Probleme, Fumbles, das negative Play von MVS, die schlechten Snaps, der Mangel an Separation - deutlich wurden, andererseits Mahomes aber mit der Interception auch seinen vermutlich schwächsten Moment der ganzen Saison hatte, riss er die Partie spät an sich. Und dann war es wieder dieses Spiel, in dem es sich am Ende unvermeidbar anfühlte, dass die Chiefs diese Partie doch noch gewinnen.

Dieses "die werden das noch gewinnen"-Gefühl hat die Patriots-Dynastie immer vor sich hergetragen. Nach sechs Conference Championship Games, vier Super Bowls und drei Titeln sind Mahomes und die Chiefs dabei, in diese großen Fußstapfen zu treten. Mahomes hat jetzt schon mehr Playoff-Spiele gewonnen, als Peyton Manning, einer der größten Quarterbacks aller Zeiten, in seiner gesamten Karriere. Er hat in seinen ersten sechs Jahren als Starter mehr Super Bowls gespielt, als Brady in seinen ersten sechs Jahren. Und er hat individuell in seinen ersten Jahren mehr dominiert, als einer der anderen "großen" Quarterbacks so früh in seiner Karriere.

Wir sind Zeugen einer Dynastie und wir erleben den vielleicht besten Spieler, den diese Liga bisher gesehen hat.

Patrick Mahomes hat mit nur 28 Jahren zum bereits dritten Mal den Super Bowl gewonnen Getty Images

SECOND DOWN: Die Chiefs und die Saison der ersten Male

Diese Saison hatte in Kansas City mehrere "zum ersten Mal"-Ereignisse für die Mahomes-Ära.

Zum ersten Mal gewann Kansas City in einer Regular Season mit Patrick Mahomes weniger als zwölf Spiele. Zum ersten Mal warf Mahomes in einer Regular Season, in der er mindestens 15 Spiele absolvierte, für weniger als 4.500 Yards und weniger als 30 Touchdowns, während seine 14 Interceptions ein persönlicher Karriere-Höchstwert waren. Seine Touchdown-Percentage (4,5 Prozent) waren ein Karriere-Tiefstwert, die Interception-Percentage (2,3 Prozent) der höchste seiner bisherigen Karriere.

Zum ersten Mal mussten die Chiefs in der Mahomes-Ära nach 15 (!) Heimspielen oder Super Bowls in den Playoffs auswärts ran. Und ergänzend dazu: Zwar stand Mahomes auch in seinem sechsten Jahr als Starter im AFC Championship Game, zum ersten Mal aber fand auch das mit Mahomes nicht in Kansas City statt.

Natürlich kann niemand erwarten, das jedes Jahr zu schaffen. Auch wenn die Erwartungshaltung in Kansas City auf einem anderen Level ist, als bei jedem anderen Team. Umso mehr, nachdem man im "Übergangsjahr" 2022 einen weiteren Super Bowl gewinnen konnte.

Die Investments und die Roster-Building-Strategie der Chiefs aus den letzten beiden Jahren führten dazu, dass Kansas City die mit Abstand beste Defense der Mahomes-Ära stellte, die absolut essenziell für diesen Titel war. Ohne Trent McDuffie, L’Jarius Sneed, Chris Jones und Co. gewinnt Kansas City dieses Spiel nicht. Es war ein Game Plan, der auf maximale Aggressivität ausgelegt war, und das wurde belohnt. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne die Qualität, die Kansas City inzwischen auf der Seite des Balls hat.

Chiefs-Offense deutlich weniger furchteinflößend

Im Gegenzug verlor Kansas City zumindest in der Regular Season auf der offensiven Seite seinen Nimbus der (Beinahe-)Unbesiegbarkeit. Das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen, aber die Chiefs in den letzten Jahren konnten gefühlt in jedes Spiel nochmal zurückkommen, selbst wenn sie vermeintlich deutlich hinten lagen.

Diese Gefahr haben die Chiefs in der laufenden Saison nicht ausgestrahlt. Fünf der sechs Spiele, die Kansas City in der Regular Season verlor, gingen mit acht oder weniger Punkten Differenz verloren, also einem Score: Detroit, Philadelphia, Buffalo Green Bay und Las Vegas.

Gegen Detroit bekam Kansas City den Ball mit 2:30 auf der Uhr an der eigenen 45-Yard-Line und schaffte kein First Down. Gegen die Eagles erhielt KC den Ball mit 2:49 auf der Uhr an der eigenen 9-Yard-Line, kam bis an die 49 und schaffte dann kein First Down. Gegen die Packers erhielt Mahomes den Ball mit 1:09 auf der Uhr an der eigenen 30-Yard-Line, die Offense kam bis an Green Bays 33-Yard-Line mit 19 Sekunden auf der Uhr und bei vier Versuchen gelang keine Completion mehr.

Auch im Super Bowl war in der Chiefs-Offense jede Menge Sand im Getriebe. Getty Images

Gegen die Bills marschierte die Offense das Feld runter, die berüchtigte Kadarius-Toney-Offside-Penalty nahm den Game-Winner vom Board und in der Folge gelang Mahomes in drei Versuchen mit 1:12 noch auf der Uhr keine Completion mehr.

Gegen die Raiders gelang zwar bei der letzten Possession ein Touchdown, nachdem Kansas City zuvor aber bei drei Drives in der zweiten Hälfte zwei Turnover on Downs und einen Punt verbucht hatte.

Fünf One-Score-Niederlagen, bei vier davon hatte die Offense in den Schlussminuten den Ball mit der Chance, das Spiel zu gewinnen oder zumindest auszugleichen. Drops, Penalties, individuelle Fehler: Man sah hier den Mangel an Qualität, insbesondere im Receiving Corps. 29 von Mahomes’ Pässen fielen in der Regular Season Drops zum Opfer, kein Quarterback hatte mehr. Kansas City hatte die zweitmeisten Offensive-Holding- und die zweitmeisten Offensive-Pass-Interference-Strafen gegen sich, sowie 18 False-Start-Strafen (Platz 18).

Die "Playoff-Chiefs" übernehmen das Ruder

Das änderte sich in den Playoffs, und zwei Dinge waren hier auffällig.

Travis Kelce holte in der Postseason noch einmal alles aus sich heraus und war der dominante Playmaker, der er in der Regular Season nicht mehr ganz in der gewohnten Konstanz war.

Der andere Grund ist Mahomes selbst. Und was wir von Mahomes in dieser Postseason bis zum Super Bowl gesehen hatten, war nahe dran an perfektem Quarterback-Play. Konstant richtige Entscheidungen zu treffen, Defenses aus der Pocket zu schlagen, mit dem Quick Game zu dominieren, lange Drives ohne Explosivität in der Offense zu dirigieren - das ist für mich noch immer die höchste Kunst von konstantem Quarterback-Play in der NFL, und Mahomes hat in den Playoffs unterstrichen, dass er das zur Perfektion beherrscht.

Der Super Bowl war dann kurioserweise eine Umkehr des Trends. Kansas City glich das Spiel spät mehrfach aus und gewann es mit dem finalen Drive in Overtime - und das, nachdem die Offense lange große Probleme hatte.

Der Game-Winning-Drive war Mahomes’ großes Ausrufezeichen, in einem Spiel, in dem auch er seine Höhen und Tiefen hatte. Hier aber setzte sich ein Thema aus der gesamten Saison fort: Kansas City verlangte wahnsinnig viel von Mahomes.

Chiefs-Offense: Mehr als nur die Receiver-Problematik

Es war die ganze Saison über viel von Mahomes verlangt, die Offense trotz all der Baustellen und individuellen Fehler kompetitiv zu halten. Die Receiver-Thematik war dabei ein prominentes Thema, selbst als sich Rashee Rice zu einem guten Role Player entwickelte. Doch die Probleme waren vielschichtiger, und ich komme hier auf ein Zitat von Coach Andy Reid Anfang November, vor dem Spiel in Frankfurt gegen die Dolphins, zurück: "Das ist nicht nur ein Receiver-Thema, es betrifft alle. Letzte Woche haben wir sie noch gelobt, wir müssen konstant bleiben auf der offensiven Seite des Balls. In jeder Hinsicht, nicht nur die Receiver."

Den Receivern gehörte das Rampenlicht, weil hier auch die eklatantesten, offensichtlichsten Fehler passierten. Doch diese Offense hatte im Vergleich zum Vorjahr ein Downgrade auf Tackle, ein signifikant schlechteres Run Game und einen schlechteren Offensive Coordinator (von Eric Bieniemy zu Matt Nagy) zu verkraften.

Je länger die Saison ging, desto mehr wurde dieses Gesamtbild deutlich. Auch in Mahomes’ Leistungen, der dann häufiger mal improvisierte, bevorzugterweise im Zusammenspiel mit Travis Kelce. Vielleicht vertraute er den Play-Calls nicht, vielleicht der Protection, vielleicht den Receivern. Vielleicht von alledem etwas, der Frust war jedenfalls im Dezember sichtbar.

Welche Lehren ziehen die Chiefs aus dieser Saison?

Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion der Chiefs auf die Probleme dieser Saison ausfallen wird. Umso mehr jetzt, da am Ende ein weiterer Titel steht.

Gibt es dennoch Veränderungen im Coaching Staff? Sehen wir den großen Trade oder die große Free-Agency-Verpflichtung auf Receiver oder Tackle? Oder gibt es einen aggressiven Draft-Trade, um sich eines der Top-Talente auf diesen Positionen zu sichern? Gerade mit Blick darauf, dass Travis Kelce bald ersetzt werden muss.

Ich halte alles davon für denkbar. Klar ist, dass Kansas City in der kommenden Offseason die Offense wieder mehr priorisieren muss. Die Investments in die Defense der letzten Jahre haben sich ohne Frage gelohnt - offensiv aber gibt es Nachholbedarf. So angenehm der Luxus ist, sich auf Mahomes verlassen zu können und darauf zu setzen, dass der Elite-Quarterback am Ende das Spiel gewinnen kann, wenn die Defense es nur eng genug hält: Das ist nicht nur sehr viel von Mahomes verlangt, ich hatte dieses Jahr auch den Eindruck, dass das Kräfteverhältnis zu sehr aus dem Gleichgewicht geraten war.

Kansas City, und es klingt absurd, das über den frisch gebackenen Titelverteidiger zu schreiben, sollte versuchen, diese Balance zu finden, um wieder nachhaltig dominanter auftreten zu können.

THIRD DOWN: Die Tragik der Situation für San Francisco

Die Tragik dieses Super Bowls aus Niners-Sicht auf den Punkt gebracht ist diese: Wann wird die Situation nochmal so gut sein? Wann wird es nochmal so eine Chance geben? Wann wird San Francisco das nächste Mal ein solches Starensemble haben, mit zudem allen Superstars fit auf dem Platz - während gleichzeitig die NFC so offen ist und die Chiefs so verwundbar sind?

Das Bild, das mir vom Ende dieses Spiels am meisten hängen geblieben ist, ist der leere Blick von Kyle Shanahan. Shanahan, der wieder gescheitert ist; Shanahan, der Unvollendete.

Dieses Stigma wird ihn jetzt begleiten. Zum zweite Mal hat er als Head Coach eine zweistellige Führung im Super Bowl noch verspielt, dazu das 28:3-Spiel als Offensive Coordinator der Atlanta Falcons, dazu zwei verlorene NFC Championship Games: Shanahan ist jetzt an dem Punkt, an dem Andy Reid in Philadelphia so lange war: Ein großer offensiver Innovator, der in den großen Spielen am Ende aber verliert.

Das ist eine bewusst überzogene Charakterisierung, aber es ist leider auch näher dran an der Realität, als es sein sollte. Legacy in der NFL, aus dem großen historischen Blickwinkel betrachtet, ist in erster Linie mit Super-Bowl-Titeln verknüpft. Das ist nicht immer fair, aber in einer Welt, in der Shanahan irgendwann seine Karriere ohne Ring beendet, wird er in der breiten Masse 20 Jahre später als ein guter offensiver Innovator in Erinnerung bleiben, der sich aber nicht in die Riege der großen Coaches einreihen konnte.

Für Kyle Shanahan endete eine weitere vielversprechende Saison mit einer bitteren Pleite im Super Bowl. Getty Images

Kein Coach prägt die Liga so wie Shanahan

Was seinen Impact auf die Liga angeht, gehört er da bereits hin. Shanahan ist in meinen Augen der einflussreichste Coach unserer Zeit, es gibt keinen Coach, der die Liga in den letzten zehn Jahren so geprägt hat. Das betrifft seinen Coaching Tree auf der einen Seite, von Sean McVay über Matt LaFleur, Mike McDaniel, bis hin zu DeMeco Ryans und Robert Saleh auf der defensiven Seite.

Dazu kommen die offensiven Play-Caller, die direkt oder indirekt auf seinen Coaching-Tree zurückgehen: Houstons Bobby Slowik war sechs Jahre in San Francisco unter Shanahan und schon in Washington mit dabei, Klint Kubiak war dieses Jahr der Passing Game Coordinator in San Francisco und übernimmt jetzt die Saints-Offense als Play-Caller. Aus dem McVay-Teil des Coaching Trees kommen jetzt unter anderem Zac Robinson und Liam Coen mit dazu. Drew Petzing in Arizona und Ben Johnson in Detroit spielen Varianten dieser Offense. Shanahan prägt, auf direkte und auf indirekte Art und Weise, die Liga.

Und das betrifft auch die defensive Seite des Balls. Wenn man die Geschichte der Liga in den letzten zehn, zwölf Jahren erzählt, dann beginnt es unweigerlich mit der Legion of Boom in Seattle, mit der Cover-3-Defense, die die Liga in den frühen 2010er Jahren erobert hat. Shanahans Offense war so etwas wie der natürliche Endgegner dieser Defense und hat sie de facto aus der Liga getrieben.

Der ganze Vic-Fangio-Brandon-Staley-Hype entstand in direkter Reaktion auf Shanahan, und auch was wir jetzt erleben, lässt sich direkt damit verknüpfen: Die Entwicklung dahin, dass Defenses selbst mehr agieren, selbst das Bild für den Quarterback verändern, selbst versuchen, der Aggressor zu sein, Motions zu kontern und in Nuancen, fein abgestimmt, aggressive Defense zu spielen. Also das, was Steve Spagnuolo so häufig dieses Jahr in Perfektion gezeigt hat, oder was Mike Macdonald zum Head Coach gemacht hat.

Shanahan ist konstant an der Speerspitze der Entwicklungen, was das Thema "ich präsentiere der Offense eine Sache, mache dann aber etwas anderes" angeht. Weil alles offensiv für Shanahan mit dem Ziel erfolgt, das Bild für die Defense unklar zu machen, während sein Quarterback im Gegenzug klarere Matchups bekommt. Und das in immer neuem Gewand, mit neuen schematischen Ansätzen, mit neuen Ideen.

San Francisco mal wieder nur "verdammt nah dran"

Shanahan selbst sagte nach dem Super Bowl: "Mir ist egal, wie man verliert. Wenn man im Super Bowl verliert, vor allem in einem Spiel, bei dem man denkt, dass man es gewinnen kann, tut das weh. Wir waren verdammt nah dran, aber wir haben es nicht geschafft, und das tut weh."

Das gilt eben umso mehr für ihn und für dieses Team, das jetzt seit Jahren an diesem letzten Schritt scheitert. Nick Bosa unterstrich das am Sonntagabend: "Wir waren jetzt so häufig so nah dran, und wir werden nicht mehr unbegrenzte Gelegenheiten bekommen."

Die Niederlage am Sonntag war dahingehend besonders bitter, dass Shanahan aus einigen Fehlern der Vergangenheit offensichtlich gelernt hatte. Das Fourth Down, das er in der Red Zone ausspielte, war vielleicht der größte Aha-Moment dieser Partie. Das Trick Play in der Red Zone zum Touchdown in der ersten Hälfte unterstrich seine Aggressivität. Das Clock Management beim letzten Niners-Drive vor der Overtime sah lange gut aus.

Warum klappt es nicht in den entscheidenden Momenten?

Aber was in der Overtime passierte, wird die Diskussion hinsichtlich Shanahans Fähigkeit, die großen Spiele zu gewinnen, jetzt prägen. Den Ball zuerst zu nehmen in einem Overtime-Format, in dem beide Teams sicher einen Ballbesitz bekommen und in dem der Gegner im Zweifelsfall mit der zweiten Possession weiß, was er braucht, um das Spiel zu gewinnen, halte ich strategisch nicht für ideal. Dieser Aspekt überwiegt in meinen Augen auch die Aussicht, dann die theoretische dritte Possession, ab der dann der erste Score gewinnen würde, wieder zu bekommen. Denn warum sollte es der Gegner so weit kommen lassen?

Die Niners entschieden sich für den ersten Ballbesitz, und spielten dann einen äußerst konservativen Drive. Und das passt schlichtweg nicht zusammen, wenn man hier schon den Ball nimmt.

Diese Dinge wird sich Shanahan jetzt ankreiden lassen müssen, der Game Plan an sich war nicht das Problem. Die Chiefs haben die Early Down Runs schlicht extrem gut weg genommen, ohne dabei in Coverage einzubrechen und haben mit ihrem ultra-aggressiven, Blitz-lastigen Game Plan den Ritt auf der Rasierklinge gemeistert.

Hätte San Francisco hier mehr Antworten haben können? Bestimmt. Aber das ist für mich nicht die Geschichte dieses Spiels. Die Geschichte dieses Spiels sind die vielen individuellen Fehler, von McCaffreys Fumble über das Punt-Desaster, kritische Strafen gegen die Offense, bis hin zum Game Management in der Overtime.

Die Geschichte dieses Spiels ist, dass San Francisco diese Partie absolut hätte gewinnen können. Und es selbstverschuldet nicht geschafft hat. Vieles davon war außerhalb von Shanahans Kontrolle, doch auf ihn wird es aus Legacy-Perspektive am stärksten zurückfallen. Aber die Geschichte dieses Spiels ist eben auch die Frage: Wann wird die Chance für San Francisco wieder so groß sein, um dieses Stigma endlich abzulegen?

FOURTH DOWN: Bleiben die 49ers ein jährlicher Titelanwärter?

San Franciscos Roster Building und vor allem die Aufteilung ihrer Ressourcen ist ungewöhnlich. Die Niners liegen, was die Jahresgehälter der jeweiligen Positionsgruppen angeht, in drei Bereichen weit über dem Liga-Durchschnitt: Defensive Tackle, Edge-Rusher und Running Back.

Christian McCaffrey hat San Francisco nicht nur einen Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftrunden-Pick gekostet, in puncto durchschnittliches Jahresgehalt ist er der teuerste Running Back in der NFL. San Francisco bezahlt nicht die volle Summe, McCaffreys Cap Hit 2024 (14,1 Millionen Dollar) wird aber einer der höchsten ligaweit auf der Position sein. George Kittle derweil wird den ligaweit mit Abstand höchsten Cap Hit unter Tight Ends haben (21,9 Millionen Dollar, fünf Millionen über Mark Andrews auf dem zweiten Platz).

Der Trade für Christian McCaffrey hat sich für San Francisco definitiv gelohnt. Getty Images

Überspitzt formuliert könnte man also sagen, dass die 49ers viele Dinge gemacht haben, die gegen zeitgemäße Roster-Building-Theorien gehen. Sie haben Non-Premium-Positionen (Running Back, Tight End, Interior Defensive Line) priorisiert und teuer bezahlt. Oder wertvolle Draft-Ressourcen investiert, wie der Drittrunden-Pick in Running Back Trey Sermon 2021, der Drittrunden-Pick in Running-Back Tyrion Davis-Price 2022 und der Drittrunden-Pick in Kicker Jake Moody - der, so viel Zeit muss sein, einen in Summe überraschend starken Super Bowl hatte.

Sie haben ihre Offensive Line mit einem Superstar - Trent Williams - extrem teuer besetzt und in anderen Bereichen der Line Schwachstellen in Kauf genommen, statt eine Line aufzubauen, die keine klare Schwachstelle hat, also die Weak-Link-Herangehensweise.

DeForest Buckner weg zu traden, um nicht so viel Geld in die Positionsgruppe zu investieren, war in dem Moment kein schlechter Move. Doch man kann argumentieren, dass sie damals den "falschen" Defensive Tackle abgeben haben (Buckner statt Arik Armstead) und man kann definitiv argumentieren, dass es ein Fehler war, mit dem Pick, den sie für Buckner bekommen haben, Javon Kinlaw als dessen Ersatz zu draften.

Sind die 49ers die Ausnahme, die die Regel bestätigt?

Ich denke nicht, dass hierin eine Lektion dahingehend steckt, bestimmte Roster-Building-Parameter zu überdenken und anzupassen. Natürlich sind diese Dinge nie schwarz-weiß und viele Wege können zum Ziel - einen Playoff-Kader aufzubauen - führen.

San Francisco in den Extremen, in denen sich die Niners im Gesamtbild bewegen, ist aber doch die auffällige Ausnahme von der Regel. Denn die Summe dieser Aspekte funktioniert für andere Teams nicht. Für San Francisco schon.

Warum ist das so?

Die erste Antwort ist Shanahan. Shanahans System inklusive der Anpassungsfähigkeit, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Shanahan als Play-Caller und Shanahan als Game-Planer ist so gut, dass er für sich den Floor mehr anhebt und stabilisiert, als vielleicht jeder andere Coach in der NFL. Shanahan ist jetzt seit sieben Jahren in San Francisco, dementsprechend intensiv trägt der Kader auch seine Handschrift, und gerade das offensive Waffenarsenal bringt das auf den Punkt.

Die andere Antwort? San Francisco hat bei all der Kritik in Summe konstant Leistungsträger im Draft gefunden, und das häufig außerhalb der ersten Runde. Auch weil, und das ist ein klarer Takeaway auch für andere Teams, die Niners eine Priorität darauf legen, viele Picks zu haben.

In Summe hat San Francisco, seit Shanahan und John Lynch das Ruder übernommen haben, in sieben Drafts nur ein Mal seltener als acht Mal gepickt. 8,2 Picks im Schnitt, klammert man den 2020er Draft aus, in dem die Niners nur fünf Spieler auswählten, sprechen wir über fast neun Picks pro Draft.

Und die hatten es in sich.

2017: George Kittle und D.J. Jones in der fünften, beziehungsweise sechsten Runde.

2018: Fred Warner in der dritten Runde.

2019: Deebo Samuel in der zweiten, Dre Greenlaw in der fünften Runde, zusätzlich zu Nummer-2-Overall-Pick Nick Bosa.

2020: Brandon Aiyuk in Runde 1, aber auch Colton McKivitz in der fünften und Jauan Jennings in der siebten Runde.

2021: Deommodore Lenoir und Talanoa Hufanga in der fünften Runde, zusätzlich zu Aaron Banks in Runde 2.

2022: Brock Purdy in der siebten Runde.

Das sind Stars, relevante Role Player, Leistungsträger, und das in jedem Draft. 2023 habe ich zwecks geringer Sample Size hier noch nicht mit inkludiert, aber zumindest strategisch geht es genauso weiter: San Francisco pickt Stand jetzt elf Mal im kommenden Draft, vier dieser Picks sind in der Top 100, sechs in der Top 140.

Im Super Bowl war er relativ unauffällig, doch Brock Purdy hat eine tolle Saison gespielt. Getty Images

Wie lange ist das Titelfenster offen?

Natürlich bietet es gigantische Roster-Building-Vorteile, wenn man einen Quarterback hat, dessen Cap Hit sich gerade so im siebenstelligen Bereich bewegt - oder sogar noch darunter. Und San Francisco wird diese Vorteile noch zwei Jahre lang genießen können, ehe eine mögliche Vertragsverlängerung von Brock Purdy in den Büchern starten würde.

Der nächste teure Deal dürfte der neue Vertrag von Brandon Aiyuk werden, aber konkret in dieser Offseason wird kein kritischer Leistungsträger Free Agent. Und mit der Fülle an Picks ist ein weiteres nachhaltiges Aufbauen des Kaders möglich.

San Franciscos Titelfenster ist noch weiterhin offen, die Niners werden mit hoher Wahrscheinlichkeit als NFC-Favorit in die kommende Saison gehen. Realistisch ist aber mit Blick auf die Cap-Situation und die Altersstruktur des Kaders, dass wir uns auf die letzten Jahre für diese Version der Niners zu bewegen, in denen ein Titel-Run realistisch erwartbar ist.

Es wird Zeit für diese Franchise und ihren Head Coach, die Durststrecke zu beenden. Die Chance dafür ist immer noch da, auch wenn der mentale Kraftakt mit jedem gescheiterten Versuch umso größer wird.