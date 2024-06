Mahmoud verlängert in Bremen

Werder Bremen kann auch in Zukunft mit Tuana Mahmoud planen, die 21-Jährige hat ihren Vertrag bei den Grün-Weißen am Freitag verlängert. Bereits 2017, im Alter von 14 Jahren, kam die Offensivspielerin in die Werder-Jugend, feierte 2020 ihr Bundesligadebüt und bestritt seither 64 Erstliga-Spiele im Trikot des SVW. "Ich durfte bei Werder schon vieles erleben und kann mich hier hervorragend weiterentwickeln“, freute sich Mahmoud über die Verlängerung. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Verein keine Angaben.