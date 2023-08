Mahmoud fehlt Werder Bremen mehrere Wochen

Nach ihrer in einem Testspiel erlittenen Verletzung ist nun auch die genaue Diagnose bei Werders junger Mittelfeldspielerin Tuana Mahmoud bekannt.

Etwa einen Monat befindet sich Werder Bremen jetzt schon in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Nun, knapp zwei Wochen vor dem Auftaktmatch gegen Aufsteiger Nürnberg (16. September, 14 Uhr), steht fest: Der SVW wird ohne Tuana Mahmoud in die neue Spielzeit starten müssen. Die 20-Jährige zog sich im Testspiel gegen den FC Geestland (9:0) am vergangenen Dienstag eine Sprunggelenksverletzung zu und wird mehrere Wochen fehlen.

Mahmoud war in der Partie gegen den Oberligisten erst zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, verletzte sich aber nur wenig später in einem Zweikampf am linken Knöchel und musste den Platz bereits in der 51. Minute wieder verlassen. Nach näheren Untersuchungen ist nun auch die genaue Diagnose bekannt. Wie der Tabellenachte der Vorsaison am Montagvormittag auf der Vereinswebsite bekanntgab, erlitt die Offensivspielerin einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk.

Wann Mahmoud genau zurückkehren wird, ist derzeit noch unklar. Im Normalfall dauert der Heilungsprozess eines Syndesmoserisses je nach Behandlungsmethode etwa sechs bis acht Wochen. Allerdings sollte frühestens nach acht Wochen wieder langsam mit der Belastung angefangen werden. Demnach dürfte die 20-Jährige erst im November, zum sechsten oder siebten Spieltag, wieder einsatzbereit sein.