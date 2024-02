Mahé: "Ich werde im Sommer definitiv in die Bundesliga wechseln"

Die Gerüchte hielten sich hartnäckig, nun hat es Kentin Mahé selbst bestätigt: Der amtierende Europameister wird im kommenden Sommer in die Bundesliga zurückkehren.

Die Handball-Bundesliga ist ab dem nächsten Sommer wieder um einen internationalen Topstar reicher. Das steht mittlerweile fest. Denn die Gerüchte, die sich hartnäckig um die Personalie Kentin Mahé hielten, hat der französische Europameister nun selbst bestätigt.

"Ich werde im Sommer definitiv nach Deutschland in die Bundesliga wechseln", erklärt Mahé in der neuen Folge des Handball-Podcasts "Erste 7": "In den nächsten Tagen wird mein Wechsel von meinem neuen Verein bekanntgegeben. Ich freue mich enorm auf Deutschland, aber mehr kann ich an dieser Stelle nicht dazu sagen."

Lange war über ein Engagement beim Bergischen HC spekuliert worden, zuletzt verdichteten sich die Stimmen, dass es Mahé zum VfL Gummersbach ziehen wird. Auch Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach soll sich zwischenzeitlich um die Dienste des Spielmachers bemüht haben.

Option Frankreich verworfen

Beinahe wäre Mahé allerdings in die Heimat gewechselt, wie er selbst eingesteht. "Ein anderer Plan war, nach Frankreich zu wechseln. Aber es gab nicht die Angebote, die ich mir erhofft hatte", sagt der 32-Jährige ganz offen: "Unsere Tochter wird im Sommer eingeschult. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass wir das in Frankreich machen. Zusammen mit der Mentalität der Leute und der Lebensqualität im Land - das wäre schön gewesen. Aber es ist nicht dazu gekommen."

Einmal deutscher Meister - Viele Goldmedaillen mit "Les Experts"

Die Rückkehr in die Bundesliga wird Mahé auch körperlich fordern. Bei Veszprem, wo er seit 2018 spielt, liegt der Fokus hauptsächlich auf der Königsklasse. Mahé, der exzellent Deutsch spricht, war bereits 2000 in die Jugend des TSV Bayer Dormagen gewechselt, spielte anschließend für den DHC Rheinland (2008 bis 2011), den VfL Gummersbach (2011 bis 2013), den HSV Hamburg (2013 bis 2015) und die SG Flensburg-Handewitt (2015 bis 2018). In dieser Zeit wurde er "nur" ein einziges Mal deutscher Meister - in seiner Abschiedssaison aus Flensburg.

Mahé ist aber ein hochdekortierter Nationalspieler: WM-Gold holte er 2015 in Katar sowie 2017 beim Heim-Turnier, dazu kommt Olympia-Gold in Tokio 2021 sowie EM-Gold 2014 in Dänemark und im vergangenen Januar in Deutschland.

"Ich habe mich beim Gewinn der EURO vor allem für die gefreut, die den ersten Titel gewonnen haben. Dylan Nahi zum Beispiel", sagt Mahé: "Ähnlich war es 2015 bei meinem ersten WM-Titel. Da saß ich bei einer Taxifahrt durch Paris neben Daniel Narcisse. Er klopfte mir auf den Oberschenkel und meinte 'Ey, du bist Weltmeister, Digger!' Und so haben wir uns jetzt für diese Jungs gefreut."