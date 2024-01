Magull wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand

Lina Magull verlässt den FC Bayern München. Nach kicker-Informationen aus Italien schließt sich die Nationalspielerin Inter Mailand an. Die 29-Jährige spielte seit 2018 in der bayerischen Landeshauptstadt.

Überraschend ist Magulls Entscheidung für Inter Mailand insofern, als der Klub aus der norditalienischen Metropole nicht zu den Spitzenteams der Serie A femminile zählt. Aktuell belegt Inter Tabellenplatz vier, der Abstand zu Spitzenreiter AS Rom beträgt 16 Punkte. Am Ende der Spielzeit 2022/23 erreichten die Mailänderinnen Platz 3. Die 29-Jährige wechselt also keinesfalls zu einem Klub mit Champions-League-Anspruch. Finanziell indes dürfte sich der Umzug nach Mailand für die Mittelfeldspielerin lohnen.

Zum Thema Die Wintertransfers der Frauen-Bundesliga

Weniger überraschend als das Ziel ist aber, dass Magull überhaupt dem FC Bayern den Rücken kehrt. Die 75-malige Nationalspielerin (22 Tore) spielte beim deutschen Meister der Vorsaison nicht mehr die Rolle, die ihren eigenen Ansprüchen entspricht. Nach ihrer Muskelverletzung, die sie sich im Auswärtsspiel Ende Oktober gegen RB Leipzig (3:0) zugezogen hatte, bekam sie von Bayern-Coach Alexander Straus wenig Einsatzzeiten.

Magulls Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen

"Ich bin schmerzfrei, aber bei 100 Prozent bin ich noch nicht. Dafür fehlt mir noch Mannschaftstraining und auch Spielzeit", sagte Magull dem kicker nach dem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen Mitte November, als sie erst in der Nachspielzeit für Klara Bühl eingewechselt wurde. "Natürlich wäre ich gerne früher ins Spiel gekommen. Aber das hatte sicherlich seine Gründe", erklärte die zweimalige Champions-League-Siegerin und vierfache deutsche Meisterin vielsagend. Vier Tage später, beim Champions-League-Spiel in Paris (1:0), musste Magull zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen.

Schon im Sommer hatte die gebürtige Dortmunderin ihr Amt als Kapitänin der Münchnerinnen zur Verfügung gestellt. "Die Saison hat mir viel abverlangt, und das Amt war auf eine gewisse Art und Weise belastend für mich. Ich wollte mir mit diesem Entschluss ermöglichen, den Fokus wieder stärker auf mich selbst richten zu können", erklärte Magull ihren Entschluss damals in einem Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".

Nun scheint Magull keinen anderen Ausweg mehr zu sehen, als den FC Bayern so schnell wie möglich zu verlassen. Ihr Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. So lange wollte sie nicht mehr warten.