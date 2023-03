Magull im Interview über unverhoffte Meisterchance: "Einfach cool bleiben"

Nach dem Ausrutscher Wolfsburgs kann der FC Bayern aus eigener Kraft Deutscher Meister werden. Nationalspielerin Lina Magull spricht im Interview über die unverhoffte Chance, die anstehenden Duelle gegen Wolfsburg, und die WM.

Frau Magull, am Wochenende fehlten Sie verletzt beim Spiel in Bremen. Wie geht es Ihrem Rücken?

Mir geht's schon deutlich besser und ich bin zuversichtlich, dass ich am Freitag gegen Duisburg wieder auf dem Platz stehen kann. Ich musste vergangene Woche im Pokalspiel in Hoffenheim ausgewechselt werden.

Stichwort Hoffenheim: Die haben mit dem Sieg in Wolfsburg die Liga wieder spannend gemacht.

Das sieht man natürlich gerne. Jetzt haben wir es wieder in der eigenen Hand und die Motivation, alle Spiele und vor allem die direkten Duelle gegen Wolfsburg zu gewinnen, ist riesig. Die Ausgangslage ist sehr positiv für uns.

Sie haben die Meisterschaft wieder in der eigenen Hand. Das gab es lange nicht.

Stimmt. Vorher war Wolfsburg fünf Punkte vorn und dann ist es nicht einfach, wenn man weiß, wie stark die sind. Jetzt haben sie drei Punkte liegen gelassen, das hatten nicht viele erwartet. Für uns war es ein gutes Wochenende, weil wir ja auch in Bremen gewonnen haben.

Im Pokal müssen Sie ja auch gegen Wolfsburg antreten - und dann können ja auch noch zwei Spiele in der Champions League Spiele dazukommen gegen den großen Konkurrenten …

Das hoffe ich sehr, weil es ja hieße, dass beide Bundesliga-Klubs das Halbfinale der Champions League erreichen. Ich freue mich immer, wenn andere deutsche Mannschaften auch weit kommen.

Vielleicht dürfen wir in diesen Spielen nicht zu viel über den Gegner nachdenken. Lina Magull

Sie haben ja länger nicht gegen Wolfsburg gewonnen.

Das stimmt leider.

Wie können Sie das denn schaffen?

Vielleicht dürfen wir in diesen Spielen nicht zu viel über den Gegner nachdenken. Wir müssen bei uns bleiben, auf das setzen, was uns stark macht. Wir können Wolfsburg auf Augenhöhe begegnen. Entscheidend ist, dass wir im Kopf frei sind und uns wenig Stress machen. Einfach cool bleiben. Aber da haben wir auch schon Fortschritte gemacht und sind selbstbewusster geworden. Ich denke, dass uns zugutekommt, dass wir in der Liga und im Pokal zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Das kann ein Vorteil sein.

Würden Sie gegen Wolfsburg gerne in der Allianz-Arena spielen?

Wir freuen uns zunächst auf unser Champions-League-Spiel gegen Arsenal in der Allianz Arena am 21. März. Wir alle würden uns wünschen, dass es auch mal ein Spiel gegen Wolfsburg in der Allianz Arena geben wird.

Sie spielen eine stabile Saison. Was hat sich bei Bayern verändert. Von außen wirkt es, als hätten sich der neue Trainer und die Spielerinnen schnell aneinander gewöhnt. Richtig?

Es ist schön, wenn das so gewirkt hat, aber es braucht immer eine gewisse Zeit. Das ist ganz normal, weil der neue Trainer ja auch eine andere Spielidee und Philosophie hat. Wir mussten auch gegenseitig gucken, wie wir ticken. Es tut uns gut, dass Alex viel mit uns redet. Es läuft echt gut. Das sieht man auch auf dem Platz.

Alexander Straus spricht kein Deutsch. Beeinflusst das die Arbeit?

Am Anfang war es neu für uns, aber das macht jetzt keine Probleme mehr. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir viel auf Englisch kommunizieren. Dadurch verbessert man ja auch sein Englisch. Aber er versteht auch schon sehr gut Deutsch.

Sie haben mit Georgia Stanway eine Spielerin aus England im Sommer dazubekommen. Inwiefern hat sie das Spiel der Bayern verändert?

Es ist offensichtlich, dass sie der Motor der Mannschaft auf der Doppelsechs neben Sarah Zadrazil ist. Die beiden ergänzen sich gut. Georgia spielt geniale Pässe, ist lautstark, selbstbewusst und hat eine starke Persönlichkeit. Sie hat alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein.

Wie bitter ist es, dass nach Giulia Gwinn nun mit Linda Dallmann die zweite deutsche Nationalspielerin länger ausfällt?

Sehr bitter. Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Lindas Verletzung so schlimm ist, weil es zunächst nicht danach aussah. Ihr Ausfall ist schlecht für uns. Und es tut mir sehr leid für sie, weil sie echt gut drauf war. Sie muss positiv bleiben und will für die WM fit werden. Das hat sie sich als Ziel gesetzt und ich drücke ihr die Daumen.

Arsenal hat auch Schwachstellen. Lina Magull

In der Champions League müssen Sie gegen Arsenal antreten. Wie sehen die Chancen aufs Weiterkommen aus?

Ich finde Arsenal hat sich stark entwickelt, sie spielen eine gute Saison. Aber mit Beth Mead und Vivianne Miedema haben sie natürlich zwei krasse Ausfälle zu beklagen. Trotzdem haben sie noch super Spielerinnen. Aber Arsenal hat auch Schwachstellen, die wir genau analysieren werden. Das ist unsere Chance. Ich freue mich auf die Duelle mit Arsenal und hoffe, dass wir weiterkommen.

Sie haben ja schon zweimal mit dem VfL Wolfsburg die Champions League gewonnen: 2013 und 2014 …

Ja, wird mal wieder Zeit. Ich habe schon das Gefühl, dass es möglich ist, mit Bayern die Champions League zu gewinnen. Wir waren in den vergangenen beiden Jahren nicht so weit davon entfernt, auch wenn wir es nicht bis ins Finale geschafft haben. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir es verdient gehabt hätten. In der Champions League fehlt uns bisher das letzte Quäntchen Glück. Ich glaube fest daran, dass wir es schon in dieser Saison schaffen können, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Uns ist schon bewusst, dass wir mit den europäischen Top-Klubs mithalten können, aber wir müssen noch etwas mehr aus uns rausholen. Aber erstmal müssen wir gegen Arsenal gewinnen.

Ist die WM schon bei Ihnen präsent?

Zuletzt, als ich bei der Nationalmannschaft war, haben wir schon mal darüber gesprochen und eine gewisse Vorfreude aufgebaut. Aber jetzt fokussiere ich mich voll und ganz auf die Bayern. Bis zur WM ist ja noch ein bisschen Zeit.

Drei Fragen noch zum Abschluss: Wer wird Meister?

Ich mag diese Frage nicht (lacht). Ich würde die Antwort lieber auf dem Platz geben. Es ist jetzt wahrscheinlicher, dass wir es schaffen als vor dem letzten Wochenende. Ich glaube auf alle Fälle daran.

Wer gewinnt die Champions League?

Ich wünsche mir, dass wir es schaffen.

Wer wird Weltmeister?

Wenn es gut läuft: Wir! Im Finale gegen England (lacht).