Magull: "Das ist sauärgerlich"

Nach der bitteren 1:2-Hinspiel-Niederlage im Viertelfinale der Frauen-Champions-League ärgerten sich die Bayern vor allem über das Ergebnis. Die Spielweise und auch der Anschlusstreffer geben aber Hoffnung für das Rückspiel.

Die Gefühlswelt kurz nach dem Abpfiff schon in Worte zu fassen, war für die Bayern-Spielerinnen nicht so ganz einfach. "Sauärgerlich" sei die 1:2-Niederlage gegen Paris Saint Germain, sagte Bayern-Kapitänin Lina Magull. "Mit der Leistung sind wir zufrieden, wir haben das Spiel dominiert", führte die Nationalspielerin weiter aus. Aber eben doch verloren, weil der französische Meister gnadenlos effektiv war und nach zwei schlecht verteidigten Ecken traf.

Paris war keinesfalls besser als die Bayern, sondern einfach cleverer. Die Ausgangsposition vor dem Rückspiel am nächsten Mittwoch (21 Uhr) im Pariser Prinzenpark ist dank des Anschlusstreffers von Klara Bühl, die per Freistoß in der 84. Minute aus 17 Metern traf, immerhin noch akzeptabel. Bayern ließ aber noch einige gute Möglichkeiten ungenutzt.

Wichtiger Anschlusstreffer gibt Hoffnung

"Es war wichtig, dass uns der Anschlusstreffer noch gelungen ist. Ich bin keinesfalls unzufrieden mit der Leistung, aber wir hatten kein Spielglück", resümierte Bayern-Trainer Jens Scheuer, der nun hofft, dass "wir im Rückspiel mehr Glück haben und das Ding noch drehen können. Es geht darum, dass wir an uns glauben". Auch Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil ist zuversichtlich für die Partie in der französischen Hauptstadt: "Ein Tor ist dort machbar für uns, wir können sie schlagen."

Ein weiterer positiver Aspekt trotz der Niederlage war am Mittwochabend die stimmungsvolle Kulisse in der Münchner Allianz-Arena. 13.000 Zuschauer fanden sich zum Premieren-Spiel der Bayern-Frauen im großen Stadion ein. Lina Magull dazu: "Von mir aus kann das zur Regelmäßigkeit werden."