Magnussen hat "wirklich guten" Eindruck von Schumacher

Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Haas-Teamkollegen Mick Schumacher. "Er ist mit Rennfahrerblut aufgewachsen. Ich weiß, was das bedeutet", sagte der 29-jährige Däne am Donnerstag bei den Testfahrten in Bahrain.

In einem Team: Mick Schumacher und Kevin Magnussen (re.). IMAGO/Nordphoto