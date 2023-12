Magisches Dreieck

Das magische Dreieck klingt zwar nach einem Zaubertrick, allerdings handelt es sich um einen Begriff aus dem Fußballjargon. Was ist das magische Dreieck und wie funktionierte dies?

Was ist das magische Dreieck?

Das magische Dreieck beschrieb zunächst ein offensives Fußball-Trio des VfB Stuttgarts, welches in den Bundesliga-Spielzeiten 1995/96 und 1996/97 für Aufsehen sorgte. Das Trio bestand aus dem bulgarischen Mittelfeldspieler Krassimir Balakov, dem deutschen Stürmer Fredi Bobic und dem brasilianischen Stürmer Giovane Élber.

Woher kommt der Name "das magische Dreieck"?

Die Bezeichnung bekam das Trio dank ihrer hohen Effektivität und dem hervorragenden Zusammenspiel. Der Mittelfeldspieler Krassimir Balakow setzte beide Stürmer in Szene. Bobic selbst war in Stuttgart aufgewachsen und wechselte 1994/95 von den Stuttgarter Kickers zum VfB, Élber kam im selben Jahr vom Grasshopper Club Zürich nach Stuttgart. Dazu kam Balakow als erfahrener Spieler im Jahr 1995 von Sporting Lissabon und prägte gemeinsam das Spielgeschehen.

In der Bundesligasaison 1995/96 schrieben die drei Fußballgeschichte. Bobic wurde mit 17 Toren Torschützenkönig, danach folgte Élber (und andere) mit 16 Toren. Die Saison schlossen sie zwar nur mit Tabellenplatz 10 ab, dafür gewann das magische Dreieck ein Jahr später den DFB-Pokal (1997).

Vor allem die offensive Spielweise unter Trainer Rolf Fringer in Zusammenarbeit mit Joachim Löw als Co-Trainer bedingt diesen Erfolg. Das magische Dreieck erzielte in der Saison 1996/97 gemeinsam 49 Tore. In der Bundesliga schaffte es der VfB auf den vierten Tabellenplatz mit dem besten Torverhältnis. In der Abschlusstabelle hatten sie mit 78 Toren sogar zehn Tore mehr als der deutsche Meister FC Bayern München.

Dennoch löste sich das magische Dreieck bereits in der nächsten Saison (1997/98) langsam auf. Élber wechselte zum FC Bayern München, mit dem er nicht nur Deutscher Meister, sondern auch UEFA-Champions-League-Sieger 2001 und DFB-Pokalsieger wurde. Bobic spielte ab 1999 bei Borussia Dortmund und wurde ein Jahr später ebenfalls Deutscher Meister.

Das magische Dreieck heute

Den Namen "das magische Dreieck" trug seit 1996/97 kein Trio mehr - bis in der Bundesligasaison 2018/19 ein Stürmer-Trio von Eintracht Frankfurt ebenfalls als "magisches Dreieck" bezeichnet wurde. Dieser Begriff wurde allerdings schnell durch die Bezeichnung "Büffelherde" (eine Anspielung auf die körperliche Präsenz der Stürmer von Torwart Kevin Trapp) abgelöst.

Das Dreieck bestand aus dem Franzosen Sébastien Haller, dem Kroaten Ante Rebic und dem Serben Luka Jovic. Zusammen gewann das Trio den DFB-Pokal 2018 in Berlin. In der Bundesligasaison 2018/19 erzielten die drei Spieler der Büffelherde insgesamt 41 Tore und 16 zusätzliche Treffer in der Europa League. Auch das Trio löste sich kurze Zeit später (im Sommer 2019) wieder auf.

Doch ein "magisches Dreieck" hat sich als Bezeichnung durchgesetzt. Somit dürfte es nicht lange dauern, bis wir das nächste "magische Dreieck" in der Bundesliga spielen sehen.