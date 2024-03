Magic-Serie reißt gegen die Kings - Portlands besondere Startformation

Die Orlando Magic mussten nach fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen, auch weil ein Buzzer-Beater am Brett endete. Beim Kampf um die Playoffs sind die Portland Trail Blazers nicht mehr dabei, sie wählten aber gegen Meister Denver eine besondere Aufstellung. Die NBA am Sonntagmorgen.

Franz Wagners (r.) 18 Punkte reichten nicht für einen erneuten Sieg seiner Magic. Getty Images