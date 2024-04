Magic nutzen Giannis-Ausfall nicht - Jokic auch von Gobert nicht zu stoppen

Trotz des Fehlens von Giannis Antetokounmpo bezwang Milwaukee die Orlando Magic. Jokic sicherte den Nuggets die alleinige Tabellenführung im Westen. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Ohne den weiterhin angeschlagenen Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA erneut verloren und drohen kurz vor dem Ende der Hauptrunde noch aus den Playoff-Plätzen zu rutschen. Gegen die Milwaukee Bucks kassierte Orlando am Mittwochabend ein 99:117, obwohl Giannis Antetokounmpo verletzt fehlte. Der Grieche fällt auch für die verbleibenden drei Partien in der Regular Season aufgrund einer Zerrung in der linken Wade aus.

Einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr konnte sein Trainer Doc Rivers nicht geben. "Es gibt keinen Zeitplan oder Ähnliches. Es gibt niemanden, der härter arbeiten wird als er. Das wisst ihr. Er wird zurück sein, wenn er zurück sein sollte. Wir werden sehen, wann das ist", so Rivers.

Orlando rutscht auf den fünften Platz ab

Am Mittwoch fingen die Bucks den Ausfall des Superstars gemeinschaftlich auf. So war Bobby Portis mit 30 Punkten bester Werfer seines Teams, dicht gefolgt von Damian Lillard (29 Zähler). "Offensichtlich ist Giannis der Kopf der Schlange. Wenn er da draußen ist, sind wir am besten. Aber wir haben eine Menge Leute in unserer Umkleidekabine. Wir haben Veteranen, und ich glaube, wir haben heute Abend verstanden, was unsere Aufgabe ist", erklärte Lillard.

Während Milwaukee durch den zweiten Sieg in Serie Platz zwei in der Abschlusstabelle der Eastern Conference weiterhin aus eigener Kraft erreichen kann, rutschte Orlando nach der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen auf den geteilten Rang fünf ab - die Indiana Pacers besitzen die gleiche Ausbeute von nun 46 Siegen und 34 Niederlagen.

Die Magic haben lediglich einen Sieg mehr als die siebtplatzierten Philadelphia 76ers, auf die sie am Samstag treffen (1 Uhr, MESZ). Ob Franz Wagner dann wieder dabei ist, ist unklar.

Mavericks küren sich vorzeitig zum Sieger der Southwest Division

Weiter in Bestform sind die Dallas Mavericks, die durch ein 111:92 gegen die Miami Heat den 16. Sieg aus den vergangenen 18 Spielen holten und als Gewinner der Southwest Division mit riesigem Momentum in die Playoffs gehen. "Wir haben ein Ziel erreicht", freute sich Trainer Jason Kidd. Luka Doncic kam zu 25 Punkten, Kyrie Irving verbuchte 25 Zähler für die Texaner. Maxi Kleber aus Würzburg kam ohne Fehlwurf zu vier Zählern und zwei Blocks. Die Niederlage der Heat machte zugleich die Playoff-Teilnahme der New York Knicks um Isaiah Hartenstein perfekt.

In der ersten Runde der Playoffs treffen die Mavericks auf die Los Angeles Clippers, die sich im Duell mit den Phoenix Suns 108:124 geschlagen geben mussten. Durch einen 23:2-Lauf der Suns gaben die Clippers die Begegnung im Schlussviertel noch aus der Hand. Weltmeister Daniel Theis kam in zehn Minuten zu zwei Punkten. Das Ergebnis besiegelte das Duell der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors im Play-In.

Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der NBA Nikola im Eins-gegen-eins verteidigen kann. Michael Malone

Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder und die Brooklyn Nets haben zwar schon seit vergangener Woche keine Chance mehr auf die Playoffs, holten gegen die Toronto Raptors aber zumindest den sechsten Sieg aus den vergangenen zehn Partien. Beim 106:102 gegen sein ehemaliges Team kam Schröder zu 21 Punkten, neun Vorlagen und sieben Rebounds.

Im Topspiel des Tages gewannen die Denver Nuggets 116:107 gegen die Minnesota Timberwolves und sind wieder alleiniger Tabellenführer der Western Conference. Nikola Jokic erzielte gegen die beste Verteidigung der NBA 41 Punkte für Denver. "Rudy Gobert wird als einer der besten Verteidiger seiner Generation angesehen werden. Und das zeigt, wie großartig Nikola ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der NBA Nikola im Eins-gegen-eins verteidigen kann", schwärmte Nuggets-Coach Michael Malone.