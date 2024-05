Magic gleichen aus - Irving und Doncic in der nächsten Runde

Die Dallas Mavericks besiegten in der Nacht auf Samstag die Los Angeles Clippers und stehen in der nächsten Runde. Währenddessen konnte Orlando seine Serie erneut ausgleichen, trotz einer überragenden Leistung des Guards der Cavs.

Die Dallas Mavericks stehen in den Conference Semifinals. Dank einer starken Leistung von Kyrie Irving, der 28 seiner 30 Punkte in der zweiten Halbzeit erzielte, setzten sich die Mavs mit 114:101 gegen die Los Angeles Clippers durch. Stand es zur Halbzeit noch Unentschieden (53:53), zogen die Texaner im zweiten Durchgang davon. Neben Irving stach auch Luka Doncic hervor. Der Slowene legte 28 Punkten und 13 Assists auf, hatte aber erneut keine guten Wurfqouten (1/10 Dreier).

Sorgen um Kleber - Clippers schwach von draußen

Sorgen bereitete den Mavs Maxi Kleber (vier Punkte). Der Würzburger prallte Anfang des zweiten Viertels mit Amir Coffey zusammen und musste die Partie mit Schmerzen in der Schulter vorzeitig beenden. Auf der anderen Seite erwischten die Clippers keinen guten Abend. Wie schon in der vorherigen Partie hatten die Kalifornier schwache Wurfquoten und trafen von draußen nur 8 ihrer 31 Dreier. Paul George (2/10) und James Harden (0/6) kamen auf schmale 18 und 16 Zähler. Bester Werfer bei den Clippers war Norman Powell von der Bank mit 20 Punkten. Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis kam erneut nicht zum Einsatz.

Durch den Sieg ziehen die Mavs in die Conference Semifinals ein und treffen auf die Oklahoma City Thunder, die die New Orleans Pelicans mit einem Sweep (4:0) bereits in die Sommerpause schickten. Damit sind nun sieben der acht Erstrunden-Begegnungen entschieden.

Magic mit starkem letzten Viertel

Unterdessen haben die Orlando Magic um die Wagner-Brüder nach einem harten Kampf ihre Serie gegen die Cleveland Cavaliers erneut ausgleichen können. Angeführt von Paolo Banchero (27) und Franz Wagner (26) besiegte das Team aus Florida die Cavs mit 103:96. Mit sechs erfolgreichen Dreipunkteversuchen komplettierte Jalen Suggs (22) das Trio der Magic mit über 20 Punkten.

Moritz Wagner erwischte hingegen keinen guten Abend und traf nur einen seiner fünf Würfe aus dem Feld. Dafür trug der Deutsche fünf offensive Bretter auf dem Spielberichtsbogen ein. In einer lange ziemlich ausgeglichenen Partie konnte sich das Team von Jamahl Mosley erst dank eines starken letzten Viertels (30:18) entscheidend absetzen.

50 Punkte von Mitchell reichen nicht

Auf der anderen Seite schulterte Donovan Mitchell fast das gesamte Scoring. Mit 50 Punkten war er für über die Hälfte der Zähler seines Teams verantwortlich, bei dem sonst nur Darius Garland (21) und Max Strus (10) zweistellig punkten konnten. Alle anderen Akteure liefen mit vier oder weniger Zählern ein.

So hielt der Guard die Cavs lange alleine in der Partie. Alleine im letzten Viertel erzielte er alle 18 Punkte für sein Team, doch es reichte nicht. Nachdem es in der Serie nun 3:3 steht, geht es für das entscheidende siebte Spiel wieder nach Ohio ins Rocket Mortgage FieldHouse. Am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit wird dann auch die letzte Serie der ersten Runde entschieden.