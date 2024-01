Maggiores Hand trifft Salerno ins Mark: Roma kann sich auf Dybala und Pellegrini verlassen

Serie A - Highlights by DAZN 29.01.2024

5:06Die US Salernitana bleibt abgeschlagenes Serie-A-Schlusslicht: Nach dem vierten 1:2 in Folge, dieses Mal gegen die Roma, hingen die Köpfe aber besonders tief. Denn der Underdog schlug sich wacker, um am Ende doch zu verlieren.