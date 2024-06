MagentaTV: Nächstes EM-Exklusivspiel steht fest

Fünf Spiele darf MagentaTV bei der EM 2024 exklusiv zeigen. Jetzt steht fest, welches das vorletzte sein wird.

Ein Spiel um 15 Uhr, eines um 18 Uhr, eines um 21 Uhr - diesen Tagesplan gab es am Samstag bei der EM 2024 zum letzten Mal. Am letzten Spieltag der Gruppenphase, der an diesem Sonntag beginnt, sind wie gewohnt Parallelspiele vorgesehen, um etwaige Absprachemöglichkeiten zu unterbinden. Und zwei dieser Spiele werden nur kostenpflichtig bei MagentaTV zu sehen sein.

Dass das heutige Duell zwischen Schottland und Ungarn, das parallel zu Deutschlands Auftritt gegen die Schweiz (ARD und MagentaTV) die Gruppe A beschließt, davon betroffen ist, stand bereits fest. Nun ist außerdem klar, dass MagentaTV Dänemark gegen Serbien am Dienstag, 25. Juni, um 21 Uhr exklusiv überträgt.

Beim Aufeinandertreffen in München haben beide Teams noch Chancen, das Achtelfinale zu erreichen - Dänemark steht als Zweiter mit zwei Punkten da, Schlusslicht Serbien mit einem. Nach zwei Spieltagen liegt in der Gruppe C England vorn, das am Dienstag gleichzeitig gegen Slowenien (ZDF und MagentaTV) gefordert und ebenfalls noch nicht sicher in der K.-o.-Phase ist.

MagentaTV überträgt alle 51 EM-Spiele live, fünf davon exklusiv. Nach Schottland gegen Ungarn und Dänemark gegen Serbien wird das letzte ein Achtelfinale sein, wobei noch nicht feststeht, welches. Außerdem bietet die Plattform bei den Parallelspielen am finalen Gruppenspieltag auch Live-Konferenzen an.

RTL hat unter anderem Spanien, Österreich und Portugal im Angebot

Während ein Großteil der Spiele - darunter alle Auftritte der deutschen Nationalmannschaft - auch in der ARD und im ZDF laufen, überträgt RTL dank einer Kooperation mit MagentaTV zwölf EM-Partien. Neu dazugekommen sind dabei am Sonntag die Duelle Albanien gegen Spanien am Montag (21 Uhr), Niederlande gegen Österreich am Dienstag (18 Uhr), Ukraine gegen Belgien am Mittwoch (18 Uhr) und Georgien gegen Portugal ebenfalls am Mittwoch (21 Uhr). Nach der Gruppenphase zeigt RTL außerdem ein noch zu klärendes Achtel- und Viertelfinale.