"MagentaSport" zeigt Entscheidung in der Frauen-Bundesliga in Konferenz

Am Sonntag fällt die Entscheidung in Sachen Meisterschaft und Abstiegskampf in der Frauen-Bundesliga. Die Fans haben die Möglichkeit, den Showdown zwischen Bayern und Wolfsburg in einer Konferenzschaltung zu erleben.

Zweikampf um den Titel: Klara Bühl und Svenja Huth (re.). picture alliance/dpa