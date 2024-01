MagentaSport zeigt die FIBA EuroBasket 2022

24 Nationen treten in Deutschland, Italien, Georgien und Tschechien um die Krone im europäischen Basketball an. MagentaSport verlost 10x2 Tickets für das Auftakt-Match der deutschen Mannschaft gegen Frankreich. Beantworte die Gewinnspielfrage und sei am 1. September live dabei in der Kölner Lanxess-Arena.

MagentaSport begleitet die EuroBasket 2022 mit einem Top-Angebot und bis zu 10 Stunden Live-Programm. Vom 1. bis 18 September zeigt der Sport-Sender alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2022. Alle Partien der DBB-Auswahl werden kostenlos übertragen. Sei live dabei, wenn das deutsche Team mit ihren NBA-Stars Dennis Schröder, Daniel Theis und Franz Wagner am 1. September in Köln um 20.30 Uhr gegen Frankreich ins Turnier startet. Beantworte dafür die Gewinnspielfrage weiter unten im Text und mit etwas Glück bist Du mit einer Begleitperson deiner Wahl vor Ort. Zu den deutschen Gruppen-Spielen in Köln und der K.O.-Phase in Berlin berichtet MagentaSport direkt aus den Arenen mit prominenten Gästen und Basketball Experten. Jan Lüdeke und Anett Sattler moderieren aus dem Studio in Köln, Benni Zander führt die Interviews. An den spielfreien Tagen der DBB-Auswahl fasst eine Konferenz alle Partien zusammen.

Ex-Nationalspieler Per Günther verstärkt Experten-Team

Neu im Experten-Team ist Per Günther, der nach 500 BBL- und 65 Länderspielen seine Karriere im Mai beendete und nun seine Expertise für die Analysen der EM-Partien vor Ort einbringt. "So ein Einstieg als Experte, direkt bei einer Basketball-EM, ist sicher ungewöhnlich und gleich eine schöne Herausforderung", freut sich Per Günther. "Ich will als Experte nicht als Kumpeltyp auftreten. Ich muss sicher noch meine Rolle finden, die zwischen einem lockeren Umgang und einer klaren Ansprache liegt", so Günther weiter. Per Günther verstärkt die Experten-Runde um die Ex-Nationalspieler Denis Wucherer, Pascal Roller sowie Alex Vogel. Sie arbeiten zudem als Co-Kommentatoren mit den Reportern Michael Körner, Basti Ulrich, Chris Schmidt und Stefan Koch. Neben dem umfangreichen Live-Programm präsentiert MagentaSport zusätzliche Reportagen, Portraits und historische Top-Spiele. Ex Point Guard Per Günther ist "heiß auf die Basketball-EM. Ich freue mich riesig auf die Jungs, gegen die ich größtenteils noch gerade noch gespielt habe oder sogar in einer Mannschaft war."

EuroBasket exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV

Die EuroBasket ist exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Fans können die Spiele über alle MagentaSport Apps oder bei magentasport.de live verfolgen. Mit Start der EuroBasket werden alle deutschen Spiele bei MagentaTV auch bei "MS Sport" auf Programmplatz 50 gezeigt. Auf dem neuen Kanal laufen ab 1. September täglich kostenlos Live- Spiele und Highlights exklusiv für MagentaTV Kunden.

Mehr Informationen zu den Spielen der EuroBasket 2022 bei MagentaSport gibt es unter www.magentasport.de/aktion/eurobasket.

Oder noch besser: Sei am 1. September beim Auftakt-Match Deutschland gegen Frankreich live vor Ort in Köln dabei. Beantworte dazu folgende Frage richtig: