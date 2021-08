Magdeburgs Titz zwischen Zufriedenheit und Ärger

Die Statistik aus dem Pokalfight zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC St. Pauli spricht klar für den Drittligisten, der die Partie mit hohem Tempo und großem Engagement über weite Strecken dominierte. Und doch musste sich die Elf von Trainer Christian Titz letztlich mit 2:3 geschlagen geben und schied aus dem Pokal aus.

Dabei war es vor allem die mangelnde Chancenverwertung, die dem FCM das Weiterkommen kostete: 45 Mal schossen die Magdeburger auf das Tor von St. Paulis Keeper Dennis Smarsch - der letztlich aber nur zwei Mal hinter sich greifen musste. Zum Vergleich: Den Hamburgern reichten elf Versuche, um ihre drei Treffer zu erzielen. Eine Statistik, die auch Sirlord Conteh im Fantalk auf dem Magdeburger Youtube-Kanal nach der Partie parat hatte: "20 Ecken und 45 Torschüsse - eigentlich musst du das Spiel gewinnen", fasste der Doppeltorschütze den Chancenwucher des FCM zusammen. Dennoch überwog bei Conteh, der von 2016 bis 2019 für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli spielte und nach eigenen Angaben gerne gegen seinen Ex-Klub gewonnen hätte, der Stolz. "Einfach Brust raus!" forderte er.

Schließlich hatten Conteh und seine Teamkollegen einen rundum beeindruckenden Auftritt abgeliefert und sich als das "Brett" erwiesen, welches St. Paulis Trainer Timo Schultz im Vorfeld erwartet hatte. Doch angesichts der starken Offensivdaten und einer Ballbesitz-Quote von 68% fiel das Fazit von Trainer Christian Titz etwas zwiespältig aus: "Es ist die Zufriedenheit, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen", freute sich der Coach einerseits über den Auftritt, ergänzte aber: "Es ist aber auch ein Stück weit ärgerlich, weil es jetzt das zweite Spiel ist, in dem wir uns für die Arbeit nicht belohnt haben."

Denn bereits in der Vorwoche war es die Chancenverwertung, die dem Klub beim torlosen Remis gegen die Reserve des SC Freiburg zwei Punkte kostete. Auch gegen die Breisgauer erspielte sich der FCM zahlreiche Torraumszenen, traf aber selbst vom Punkt nicht. Entsprechend mahnte Titz, angesichts des dominanten Auftritts gegen einen Zweitligisten nicht in zu große Euphorie zu verfallen: "Klar haben wir heute ein gutes Spiel gezeigt, aber wir haben heute nicht gewonnen", erinnerte der Trainer daran, worauf es beim Fußball letztlich ankommt - und was das Ziel ist, wenn Magdeburg am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in der 3. Liga zu Gast beim TSV Havelse ist.