Magdeburgs Statement - Emotionales Drux-Comeback - SG ausgebremst

Der Samstagabend in der Handball-Bundesliga war einer der vielen Geschichten: Spitzenreiter Magdeburg setzte ein beeindruckendes Statement, die Füchse Berlin feierten auch Rückkehrer Paul Drux. Nach acht Ligasiegen am Stück verlor Flensburg im Spätspiel überraschend in Göppingen.

Protagonisten am Samstag: Felix Claar, Paul Drux und Erik Persson (v.li.). imag images