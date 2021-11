Magdeburgs Obermair fällt vorerst aus

Raphael Obermair steht dem 1. FC Magdeburg für längere Zeit nicht zu Verfügung. Der Stammspieler hat sich verletzt.

Obermair hat sich nach Klubangaben eine Oberschenkelzerrung zugezogen und steht damit vorerst nicht zur Verfügung. Wie lange der 25-Jährige ausfällt, ist noch nicht klar. Der FCM, derzeit Tabellenführer in der 3. Liga, empfängt am Sonntag den SC Verl.

In der laufenden Saison stand der Rechtsverteidiger in jedem Liga-Spiel von Beginn an auf dem Platz (kicker-Notenschnitt 3,25), musste bei der 0:1-Niederlage gegen Viktoria Berlin am vergangenen Freitag aber zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Obermair spielt seit August 2020 beim FCM. Vorher lief der Deutsch-Philippine für Carl Zeiss Jena, Sturm Graz und den FC Bayern II auf.