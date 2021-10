Magdeburgs Nimbus hält auch in Velenje - Füchse siegen gegen Toulouse

Die "Mission Titelverteidigung" des SC Magdeburg in der European League hat begonnen - der ungeschlagene Bundesliga-Spitzenreiter und Klub-Weltmeister startete mit einem Sieg beim slowenischen Meister Gorenje Velenje. Die Füchse Berlin setzten sich vor heimischer Kulisse durch.

Jubelte auch in Velenje: Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert picture alliance/dpa

Die Serie des SC Magdeburg hielt: Der verlustpunktfreie Bundesliga-Spitzenreiter siegte zum Auftakt der Gruppenphase in der European League beim slowenischen Meister Gorenje Velenje. Dabei steigerte sich der Klub-Weltmeister nach Pausenrückstand in der zweiten Hälfte und behielt am Ende mit 31:27 (13:14) die Oberhand. Bester Torschütze des SCM war Lukas Martens mit sechs Treffern.

Die ebenfalls in der Bundesliga noch ungeschlagenen Füchse Berlin machten es gegen den französischen Vertreter Toulouse Handball vor heimischem Publikum noch etwas spannender. Gut zwei Minuten vor Spielende stand es noch 29:29, dann setzten sich die Füchse mit ihrem insgesamt siebenmal erfolgreichen Toptorschützen Fabian Wiede mit 32:30 (15:12) durch.