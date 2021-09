Magdeburgs Müller: "Dann kannst du ein Spiel auch nicht gewinnen"

Diese Niederlage kam unerwartet: Der 1. FC Magdeburg hat am Wochenende sein erstes Heimspiel verloren. Nach dem 1:2 gegen Würzburg sparten alle Beteiligten nicht mit Selbstkritik.

Eigentlich waren die Rollen vor dem Aufeinandertreffen zwischen FCM und FWK (1:2) klar verteilt: Hier die souverän in die Saison gestarteten Magdeburger an der Tabellenspitze. Da die Gäste aus Unterfranken, die noch kein Spiel gewonnen hatten und in der Abstiegszone standen. Nach fünf Minuten waren die Verhältnisse aber auf den Kopf gestellt. Würzburgs David Kopacz traf zur frühen Führung für sein Team. "Das hat Würzburg in die Karten gespielt. Somit konnten sie sich noch tiefer hinten reinstellen, haben auf Konter gewartet", ärgerte sich Magdeburgs Tobias Müller nach dem Spiel bei "MagentaSport".

Dass in der Entstehung des ersten Tores ein Foul an FCM-Angreifer Jason Ceka nicht gegeben worden war, betonten zwar alle Beteiligten und sogar Kickers-Coach Torsten Ziegner räumte einen Schiedsrichter-Fehler ein. FCM-Trainer Christian Titz wollte das aber nicht als Entschuldigung stehen lassen, verwies eher auf die Möglichkeit, wie der Gegenangriff der Gäste noch hätte gestoppt werden können. Und Ceka, der Gefoulte, betonte mit Blick auf den Spielverlauf danach: "Wir müssen uns am Ende selber besser da rauskombinieren und die Partie drehen."

Wir haben sie immer wieder eingeladen, Konter auszuspielen. Tobias Müller

Auch Müller, der von einer Corona-Infektion zurückgekehrt ist und im zweiten Durchgang eingewechselt worden war ("Die 30 Minuten heute waren die Grenze"), sparte nicht mit Selbstkritik: "Wir haben sie immer wieder eingeladen, Konter auszuspielen. Wenn wir defensiv dem Gegner zu viele Räume geben und die Zweikämpfe dann auch nicht so führen, dann kannst du ein Spiel auch nicht gewinnen."

Nun geht es um ein anderes Auftreten, vor allem um die richtige Balance, um am Freitag im Sachsen-Anhalt-Derby beim Halleschen FC zu bestehen. "Diese Grundstruktur für unser Spiel müssen wir schleunigst wieder an den Tag bringen", verlangt Müller.