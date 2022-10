Magdeburgs Coup beim HSV - Neu-Trainer Zorniger sieht Fürth-Pleite - Karlsruhes Fortuna-Fluch

Am Sonntag gewann Magdeburg überraschend beim HSV, die Schlussphase hatte es in sich. Düsseldorf bestand in Karlsruhe, Fürth verlor auch in Heidenheim. Am Samstag schlug Bielefeld St. Pauli ein Schnippchen.

HSV gegen Magdeburg, auf dem Papier eine recht klare Sache. Es war aber der Aufsteiger, der im Volkspark in Führung ging, El Hankouri stellte bereits in der 11. Minute auf 1:0. Die Hamburger hatten bis zur Pause zwar 68 Prozent Ballbesitz zu verzeichnen, wussten aber damit nichts anzufangen - keine einzige Torchance sprang gegen stark verteidigende Gäste für sie heraus. Spätestens beim 0:2 des starken Atik (51.) schrillten in Hamburg die Alarmglocken. Königsdörffer stellte allerdings nur sieben Minuten später auf 1:2, seinen Doppelpack kassierte Referee Osmers nach VAR-Hinweis wegen Abseits ein (58.). Die Schlussphase wurde dann völlig irre: Rieckmann stellte auf 3:1 (88.), ehe Sanne bei seinem ersten Profieinsatz für Hamburg Hoffnung aufkeimen ließ (94.). In der 98. Minute wurde Vuskovics Kopfball auf der Linie geklärt, Reis' Versuch landete im Nachsetzen an der Latte. Kurz darauf war Magdeburg um Ex-HSV-Trainer Titz im Ziel.

Peterson im Wildpark wie entfesselt - Kastenmeier ärgert Schleusener

Neun Heimspiele in Folge hatte Karlsruhe in der 2. Liga nicht mehr gegen Düsseldorf gewonnen. Nun sind es zehn. Peterson stellte in der 8. Minute auf 1:0, seinem ersten Saisontor ließ er in der 22. Minute sein zweites folgen - 2:0 für die Fortuna. Da Kastenmeier gegen Schleusener kurz vor (39.) und kurz nach der Pause (53.) parierte und der Fortuna-Schlussmann auch den Kopfball von Rapp zunichte machte (59.), blieb es bei dem Zwei-Tore-Vorsprung. Viel Pech hatte auf der anderen Seite Oberdorf in der 75. Minute, sein Schuss prallte erst an den linken und dann an den rechten Pfosten. Halb so wild: Düsseldorf fuhr dennoch die Punkte ein und mischt weiter vorne mit.

Zorniger sieht Fehlentscheidung - FCH siegt gegen Fürth

Fürth hatte sich von Trainer Marc Schneider getrennt, die Co-Trainer Stefan Kleineheismann und Rainer Widmayer übernahmen interimsweise und stellten Schaffran statt Linde in Heidenheim ins Tor. Beim ersten Gegentreffer von Mainka per Kopf (9.) war der neue Mann zwischen den Pfosten noch machtlos, während er in der 33. Minute bei Kleindiensts Tor zum 2:0 unglücklich agierte. Hoffnung keimte bei den Franken nach Hrgotas Anschlusstreffer auf (52.). Doch die währte nicht lange: Referee Braun entschied auf Handelfmeter - eine Fehlentscheidung, da Raschl den Ball zuvor an den eigenen Körper bekommen hatte. Beste nahm die Einladung an und stellte auf 3:1. Nachdem Sieb in der 85. Minute an der Latte gescheitert war, war der Widerstand des Kleeblatts gebrochen. Die Partie hatte auch Alexander Zorniger auf der Tribüne verfolgt. Unmittelbar nach Spielende machte die SpVgg die Verpflichtung des neuen Trainers offiziell.

Dank Joker Serra: Bielefeld landet Befreiungsschlag

Arminia Bielefeld hatte die Rote Laterne in der 2. Liga am Samstag abgegeben. Gegen den FC St. Pauli gewannen die Ostwestfalen mit 2:0 und verbesserten sich damit vorübergehend auf Tabellenplatz 16. In der ersten Hälfte deutete noch wenig auf einen DSC-Erfolg hin, Keeper Fraisl musste die Arminia gegen überlegene Hamburger mehrfach vor dem Rückstand bewahren. Nach dem Seitenwechsel legte Bielefeld allerdings eine Leistungssteigerung hin und belohnte sich in Person von Joker Serra: Der eingewechselte Mittelstürmer schnürte mit einem satten Flachschuss (76.) und einem Kopfball (84.) einen Doppelpack und sorgte damit für den Befreiungsschlag der Arminen.

Durchgesetzt: Marc Rzatkowski und Arminia Bielefeld hatten gegen Manolis Saliakas und den FC St. Pauli die Nase vorne. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Keine Tore und kein später Eckball für den Club

Nürnberg und Hannover trennten sich am Samstagnachmittag mit einem torlosen Remis. In der ersten Hälfte fehlten die Tore, weil sich beide Teams über weite Strecken neutralisierten. Die besseren Chancen hatten dabei die Franken durch Daferner und Möller Daehli. Die Niedersachsen wussten auch nach dem Wechsel zunächst wenig mit ihrem Ballbesitz anzufangen. Erst nach rund einer Stunde hatten die Gäste erste Chancen und wurden gefährlicher. In der Nachspielzeit konterte der Club über Schleimer, der einen Eckball rausholte. Doch trotz Protesten pfiff der Schiedsrichter ab und es blieb beim 0:0.

Braunschweig seit sieben Spielen ungeschlagen

Die Braunschweiger Serie hielt auch gegen die gefährlichen Paderborner. Nach dem torlosen Remis ist der BTSV seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen (4/3/0). Beide Teams legten los wie die Feuerwehr und hatten nach wenigen Minuten gleich die Chance auf die Führung. Donkor traf dabei den Pfosten. Leider ging es nicht so weiter. Der SCP hatte in der Folge deutlich mehr Ballbesitz, doch der BTSV stand hinten gut und konterte seinerseits in der Schlussphase. Zählbares kam nicht mehr heraus, damit blieb der SCP erstmals in dieser Saison ohne eigenes Tor.

Unhaltbares Eigentor in der ersten Minute

Der Jahn Regensburg hat gegen Sandhausen 2:1 gewonnen und lag nach Sekunden schon in Front. Denn kurios ging es mit einem Eigentor von Zhirov, der klären wollte, in der ersten Minute los. Für den Keeper war der Kopfball unhaltbar. Munter ging es weiter, denn Esswein glückte schnell der Ausgleich. In der zweiten Hälfte war es Albers, der sich um die eigene Achse drehend zur erneuten Führung und zum 2:1-Sieg einschoss.

Kiel ärgert Darmstadt

Tabellenführer Darmstadt konnte am Freitagabend vorlegen, hatte mit Holstein Kiel aber eine unangenehme Aufgabe vor der Brust - und die Störche entpuppten sich dann auch rasch als schwieriger Gegner. Kiel sorgte immer wieder für Unruhe, kam zu Chancen und lag zur Pause nach einem zunächst wegen Abseits verweigerten, nach VAR-Intervention letztlich aber gegebenen Treffer von Skrzybski (35.) in Führung. Nach der Pause stemmten sich die Lilien vehement gegen die sich anbahnende Niederlage, Kiel ließ sich hinten reindrücken. Erst hielten die Störche dem Dauerdruck Stand, kassierten dann aber doch den Ausgleich: Bader überwand Dähne aus ziemlich spitzem Winkel (72.). Die Südhessen wollten anschließend mehr, drängten weiter, mussten sich schlussendlich aber mit dem 1:1-Remis zufriedengeben.

Kolkes Fehler leitet Rostock-Pleite ein

Doppelpack in Rostock: Terrence Boyd (li.). IMAGO/Jan Huebner

Diskret zurückhaltend, aber kämpferisch auf der Höhe präsentierte sich der 1. FC Kaiserslautern an der Ostsee in Rostock und kaufte Hansa so den Schneid ab. Da es aber beiden Teams an zündenden Ideen nach vorne mangelte, blieb das intensive, aber chancenarme Duell lange torlos. Ein Torwartfehler brach jedoch den Bann: Kolke ließ in der 67. Minute einen haltbaren Kopfball von Boyd durch die Hände rutschen und hatte so den Spott sicher. Die Rostocker bäumten sich nach dem Rückstand zwar noch einmal auf, standen schlussendlich aber mit leeren Händen da. Der FCK gewann sogar noch 2:0, weil Boyd einen Konter mustergültig abschloss und einen Doppelpack schnürte (82.).