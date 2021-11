Magdeburgs Ceka wie Messi? - "Das ist einmalig"

Der 1. FC Magdeburg spielte zuletzt im eigenen Stadion groß auf, so auch gegen den SC Verl. Nicht nur die Fans, auch ein entscheidender Mann brachte den FCM dabei auf die Siegerstraße.

"Wir haben einen zwölften Mann, der uns bedingungslos nach vorne peitscht - und zwar über die gesamte Spielzeit. Das ist auch wichtig, gerade bei einem Spiel wie heute", zollte Magdeburgs Trainer Christian Titz den rund 15.000 Fans in der MDCC-Arena nach dem Spiel bei "MagentaSport" Respekt.

Auch Jason Ceka, der vor der Saison vom FC Schalke nach Magdeburg gekommen war, äußerste sich ähnlich: "Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe vor dieser Saison auch nicht wirklich vor vielen Fans gespielt. Das ist einmalig, einfach nur geil", so der 21-Jährige, der mit seinem Treffer zum 1:0 und einem starken Spiel maßgeblich am Erfolg gegen die Ostwestfalen beteiligt war.

Bittroff gerät ins Schwärmen - "Das kann ich nicht ernstnehmen"

Es war der dritte Saisontreffer des Flügelspielers, der mit starken Dribblings und schnellen Richtungswechseln der Abwehr des SC Verl vor allem im ersten Durchgang zum Teil Knoten in die Beine spielte. In der Pause schwärmte daher auch Mitspieler Alexander Bittroff, derzeit wegen eines Muskelfaserrisses verletzt, am Mikrofon von "MagentaSport" vom Talent des Dribblers und zog Vergleiche zu Lionel Messi.

"Das ist ein schönes Kompliment, aber das kann ich nicht ernstnehmen. Ich schaue auf das, was ich am besten kann und versuche, das umzusetzen", so Ceka, der viel lieber auf das gesamte Team und die Defensive als Grundstein für den Erfolg aufmerksam macht. Drei von vier Abwehrspielern mussten ausgetauscht werden, dennoch ließ der FCM im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. "Daran sieht man, dass wir als Team sehr gut sind. Man hat das gar nicht gemerkt", so Ceka.

Titz: "Sehr stolz auf die gesamte Mannschaft"

Sein Trainer blies in das gleiche Horn: "Was heute ganz wichtig war: Wir haben die Null gehalten. Wie wir heute über die gesamte Spielzeit verteidigt haben, war sehr gut. Ich bin sehr stolz auf die gesamte Mannschaft."

Durch den Sieg - immerhin gegen die bis dahin drittbeste Offensive der Liga - zementierte der FCM seinen Platz an der Sonne und antwortete auf die Niederlage gegen Viktoria Köln aus der Vorwoche gleich wieder mit einem Erfolgserlebnis. Bei der anstehenden Länderspielpause könnte sich dann das Lazarett beim Primus wieder etwas verkleinern, ehe in zwei Wochen das Ost-Duell mit dem FSV Zwickau wartet.