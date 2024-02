Magdeburgs Bennet Wiegert warnt: Darum kann der THW Kiel noch Meister werden

Der THW Kiel empfängt den SC Magdeburg, der Rekordmeister den Champions-League-Sieger: besser kann die Handball-Bundesliga nicht ins neue Jahr starten. Doch die Kieler gehen angeschlagen ins Topspiel. Gerade deshalb spricht Magdeburgs Coach eine deutliche Warnung aus.

Eines wird ganz sicher nicht passieren: dass der SC Magdeburg sich schon vor dem Topspiel beim THW Kiel als sicherer Sieger fühlt. Obwohl vor dem spannungsgeladenen Duell am Mittwochabend diesmal viel für den SCM spricht.

Der Champions-League-Sieger reist als Tabellenführer zum THW, der bereits fünf Niederlagen auf dem Konto und mit dem Meisterschaftsrennen derzeit nichts zu tun hat.

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert kann darüber nur schmunzeln. "Was sind denn fünf Niederlagen?", sagt der 42-Jährige gegenüber handball-world. "Fünf Niederlagen, das ist ein schlechter Monat in der Handball-Bundesliga. Da ist noch gar nichts entschieden."

Aus seiner Sicht ist also noch alles drin für die Kieler, denn: "Gerade den THW Kiel mit seinem Mindset finde ich immer dann ganz besonders gefährlich, wenn er angekratzt ist."

Wiegert lässt sich nicht blenden

Und das sind die Kieler. Denn es passt überhaupt nicht zu ihrem Selbstverständnis, dass sie schon jetzt deutlich hinter dem SCM in der Tabelle liegen. Genauso wenig wie eine Hinrunde, die aus THW-Sicht mehr von Unbeständigkeit als der eigentlich in der Vereins-DNA eingepflanzten Dauerdominanz geprägt war. Wiegert lässt sich davon nicht blenden.

"Ich fand die Diskussion schon im letzten Jahr fragwürdig, als sie angezählt wurden. Ich sehe es eher so, dass die Bundesliga so stark ist und so etwas einfach passieren kann", meint er mit Blick auf die Kieler Niederlagen.

"Fünf Niederlagen in der Hinserie zu haben: Im Fußball ganz normal, im Handball gefühlt so, als würde man nichts mehr mit dem Titelrennen zu tun haben."

Fakt ist jedenfalls: Gelingt dem THW in eigener Halle ein Sieg, würde die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Dann hätte der SCM zwar immer noch ein ordentliches Polster auf die Kieler. Aber der THW wäre wieder dran - und noch ist die Saison lang.

Richtungsweisendes Spiel?

"Topspiele haben immer eine besondere Bedeutung, weil du gegen direkte Konkurrenten um die besten Tabellenplätze spielst", sagt Wiegert.

"Ich will es nicht als Vier-Punkte-Spiel bezeichnen, das ist es nicht. Aber es ist schon so, dass man da wahrscheinlich die Zeichen deutlich in eine Richtung stellen kann." Die Frage ist nur, in welche Richtung sie am Ende zeigen werden.

An der Müdigkeit wird das Topspiel aus Wiegerts Sicht jedenfalls nicht scheitern - obwohl zahlreiche Profis auf beiden Seiten noch vor gut einer Woche beim Finalwochenende der Europameisterschaft im Einsatz waren.

"Müdigkeit beginnt im Kopf, das lasse ich gar nicht zu", sagt Wiegert. "Ob von uns oder von Kiel, niemand wird in dieser Partie müde sein, um Gottes Willen. Dafür sind diese Partien einfach zu geil."