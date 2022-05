Magdeburgs 22:7 nach der Pause - Torfestival in Berlin

In der Handball-Bundesliga standen am Donnerstagabend parallel zu den Champions-League-Viertelfinals fünf Partien auf dem Programm. In Magdeburg zeigte der Erste dem Letzten die Grenzen auf, in Berlin gab es Tore satt.

Er war vom Schlusslicht nicht aufzuhalten: Magdeburgs Linkshänder Omar Ingi Magnusson. imago images