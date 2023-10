Magdeburg vier Spiele ohne Sieg - Bell Bell: "Die Mannschaft ist heiß"

Leon Bell Bell, Verteidiger beim 1. FC Magdeburg, sieht seine Mannschaft nach vier sieglosen Partien in Folge in der 2. Liga in der Bringschuld und lobt die Unterstützung der Fans in schwierigen Phasen.

Leon Bell Bell stand in allen neun Partien des FCM von Beginn an auf dem Feld. IMAGO/Zink

Der FCM hat seine letzten vier Spiele in der 2. Liga nicht gewinnen können - vor der Länderspielpause gab es ein ernüchterndes 1:1 gegen den Karlsruher SC. Bereits am Freitagabend (18. 30 Uhr, LIVE! bei kicker) bekommt der Drittligameister der vorletzten Saison in Hannover die Chance, die zuletzt negative Bilanz mit einem Sieg zu korrigieren.

Leon Bell Bell, Dauerbrenner in der Verteidigung des FCM, blickt im Zuge der Medienrunde des 1. FC Magdeburg mit großer Vorfreude auf das Flutlichtspiel am Freitagabend: "Wir haben Bock auf die Partie." Vor allem wolle die Mannschaft nach der kurzen Pause einiges aus den letzten Spielen wiedergutmachen, so der 27-Jährige.

Respekt vor Hannovers Offensivpower

Angesprochen auf die Offensivqualitäten der 96er lobt der Verteidiger insbesondere die beiden Torjäger Cedric Teuchert (7 Treffer) und Havard Nielsen (4 Treffer), der allerdings wegen unsportlichen Verhaltens im Spiel gegen Kaiserslautern gesperrt sein wird, die gemeinsam für mehr als die Hälfte der insgesamt 20 Tore (beste Offensive der Liga) der Hannoveraner verantwortlich sind. Doch auch vor den Außenbahnspielern Jannik Dehm und Derrick Köhn, dem bereits drei Treffer gelangen, warnt Bell Bell.

"Die Mannschaft ist heiß"

Im Hinblick auf die Qualitäten seiner Mannschaft gibt sich der 27-Jährige zuversichtlich: "Wir haben aber unseren Matchplan und wollen die Partie für uns entscheiden." Dabei betont er unter anderem die Zweikampfführung und die Laufleistung, die gegen einen Gegner wie Hannover 96 stimmen müssten, um zu bestehen.

"Die Mannschaft ist auf jeden Fall sehr heiß und wird versuchen, das Spiel zu gewinnen", so Bell Bell, der ein intensives Match erwartet. "Wenn wir an die Leistung gegen den KSC anknüpfen, unsere Torchancen nutzen und Fehler abstellen, wird es gegen uns immer schwer."

"Immer ein familiäres Gefühl"

Mittlerweile bestreitet Bell Bell, der 2019 von der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 aus der Regionalliga nach Magdeburg wechselte, seine fünfte Saison im blau-weißen Dress. Für ihn persönlich herrsche beim FCM, trotz des Auf und Ab mit dem Fast-Abstieg aus der 3. Liga in der Saison 2019/20 und der Meisterschaft zwei Jahre darauf, "immer ein familiäres Gefühl".

"Egal, ob es gut oder schlecht läuft, die Fans sind immer da", erklärt Bell Bell, der den engen Kontakt zwischen der Mannschaft und den eigenen Anhängern sehr schätzt. Diesen Faktor und die Harmonie innerhalb der Mannschaft sowie in Verbindung mit dem Trainerteam sieht er als Grund für das erfolgreiche Abschneiden der letzten Jahre.

Bell Bell dachte mit 14 ans Aufhören

Angesprochen auf seine Zeit als Nachwuchsspieler äußert sich der heutige Dauerbrenner in der Verteidigung der Magdeburger über damalige Gedanken, die Fußballschuhe bereits in jungen Jahren an den Nagel zu hängen.

Auslöser seien Knieprobleme gewesen, die den gebürtigen Hanauer mit 14 Jahren ein Jahr lang vom Fußballspielen abhielten und ins Grübeln brachten: "Das war nur ein kurzer Gedanke, aber ich bin froh, dass ich doch drangeblieben bin."