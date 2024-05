Magdeburg verpflichtet Michel vom BVB II

Der 1. FC Magdeburg hat sich mit Falko Michel von der Zweitvertretung Borussia Dortmunds verstärkt. Der 23-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 31 Spiele (3 Tore, 2 Vorlagen) in der 3. Liga. Michel ist im offensiven Mittelfeld sowohl zentral als auch auf der linken Außenbahn einsetzbar. Bei den Westfalen trainierte er regelmäßig bei den Profis mit, ein Einsatz blieb ihm aber verwehrt. Da sein am Saisonende auslaufender Vertrag bei den Schwarz-Gelben nicht mehr verlängert wurde, kommt Michel ablösefrei zum 1. FCM.