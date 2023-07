Magdeburg vermeldet neuen Rekord bei Dauerkarten

Die Euphorie beim 1. FC Magdeburg war nach dem Aufstieg 2022 natürlich groß. Doch auch zur kommenden Saison sind die Fans heiß und haben so viele Dauerkarten bestellt wie noch nie.

Am Sonntag wurde beim FCM der Dauerkartenvorverkauf für die Saison 2023/24 eingestellt. Nun vermeldete der Verein einen neuen Rekord: 14.300 Tickets wurden für die kommenden Spielzeit verkauft, was einen neuen Vereinsrekord bedeutet. Bereits im Aufstiegsjahr durfte der Traditionsverein mit 13.050 verkauften Dauerkarten eine neue Bestmarke vermelden.

In der vergangenen Saison hatte Magdeburg einen Zuschauerschnitt von 22.670, was einer Stadionauslastung von 77 Prozent entsprach. Auch dieser Wert dürfte in der kommenden Saison wohl geknackt werden.

Derweil ist das Team von Christian Tietz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Österreich auf den Platz zurückgekehrt. Nach individuellen Einheiten am Montag und Dienstag fand am Mittwoch wieder ein Teamtraining statt.

Die offizielle Saisoneröffnung findet kommenden Sonntag mit einem echten Highlight statt: Dann steigt um 15 Uhr das Testspiel gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla.