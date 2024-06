Magdeburg verlängert mit Torwart Kruth

Seit Sommer 2018 ist Noah Kruth beim 1. FC Magdeburg, seit Januar 2022 fest im Profikader des FCM. Nun hat der Zweitligsit den Vertrag mit dem Torwart verlängert. Der 21-Jährige hat bislang einen Einsatz in der 3. Liga und einen in der 2. Liga für die Sachsen-Anhalter zu verzeichnen, in der vergangenen Saison stand er ab dem 8. Spieltag im Kader des Zweitligisten, blieb aber ohne Einsatz. "Wir freuen uns über die vorzeitige Vertragsverlängerung unseres talentierten Torwartes Noah Kruth. Er hat sich sehr schnell zur Nummer 2 im Lizenzspielerkader entwickelt und wir sehen für die Zukunft sehr viel Potenzial in ihm", erklärte Sportgeschäftsführer Otmar Schork.