Magdeburg: Trotz des Aufschwungs fehlt gewisse Konstanz

Der 1. FC Magdeburg hat in den vergangenen Wochen wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt. Doch es gibt noch Verbesserungsbedarf.

Am 19. Spieltag war Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg noch Letzter der engen 2. Bundesliga. Trotz der Platzierung war bei den Sachsen-Anhaltern bereits zu diesem Zeitpunkt eines ersichtlich: An Mentalität fehlt es nicht. Den 1:1-Ausgleich beim KSC erzielte Daniel Elfadli in letzter Minute.

Mittlerweile ist der FCM auf Rang 14 geklettert, über den Strich also. Zwei Auswärtssiege in Serie waren dabei entscheidend, zuletzt besiegte Christian Titz' Mannschaft Hannover 96 mit 2:1. Daran Anteil hatte der Coach selbst, er hatte Tatsuya Ito zur Pause gebracht. Der Japaner legte kurz darauf das 1:0 für Baris Atik auf.

So weit, so gut. Doch obwohl ein weiterer Ito-Assist erfolgt war und der FCM gar in Überzahl spielte, wurde es spannend. Hannover verkürzte und hatte gute Chancen auf den Ausgleich. Nach dem Treffer von Louis Schaub "wurde es hektisch", so Atik gegenüber dem MDR. Nicht zum ersten Mal diese Saison waren zuvor zahlreiche Chancen auf die Entscheidung liegengelassen worden.

Nur gegen Regensburg kassierte der FCM kein Gegentor

"Das Spiel hat von der Dramatik gelebt", fügte Titz an. Und diese hatte neben fehlender Effizienz klar mit einem Umstand zu tun: Bis auf eine einzige Partie, dem 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg Anfang Oktober, hat der FCM stets mindestens ein Gegentor geschluckt, in 22 von 23 Pflichtspielen. Nicht umsonst hat kein anderes Zweitliga-Team mehr Gegentore kassiert (42).

Das Gute ist: Magdeburg hat vor dem Aufsteiger-Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) als 14. mittlerweile vier Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Und laut Atik spätestens nach der "spielerisch besten Saisonleistung" vor keinem Gegner im Unterhaus Angst. "Es ist schwer, gegen uns zu spielen." Kapitän Amara Condé erklärte in einer Medienrunde: "Wir bekommen unser Spiel besser durch als noch in der Hinrunde." Nun sei es an der Zeit, "zu Hause Siege zu holen und die Fans und uns belohnen.

Damit das Titz-Team die Mission Klassenerhalt erfolgreich besteht muss aber eines noch her: defensive Stabilität.