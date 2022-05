Magdeburg trennt sich von zwei Aufstiegstrainern

Der 1. FC Magdeburg hat zwei Abgänge im Trainerstab verkündet. Co-Trainer Matthias Mincu und Athletiktrainer Lars Mertelmeyer verlassen den Drittligameister zum Saisonende.

Künftig kein Trainer in Magdeburg mehr: Matthias Mincu. imago images/Jan Huebner

Mincu war seit 2014 in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts beim 1. FCM als Coach aktiv und arbeitete sich über Trainerposten in der Jugend hoch bis zur Profimannschaft, bei der er seit der Berufung Thomas Hoßmangs 2020 als Co-Trainer fungierte.

Auch nach dessen Wechsel in die Nachwuchsabteilung der Magdeburger blieb Mincu bei den Profis und unterstützte auch Christian Titz, mit dem der Aufstieg in die 2. Bundesliga dann schließlich in der abgelaufenen Spielzeit souverän gelang.

Auch Mertelmeyer stieß im Jahr 2020 zu den Profis und fungierte seither dort als Reha- und Athletiktrainer. Sowohl Mincu als auch Mertelmeyer verlassen den Verein nun zum Saisonende.